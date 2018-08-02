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Что делать, если укусил шершень: первая помощь

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Что делать, если укусил шершень
Что делать, если укусил шершень / ekorat.pl

Шершни живут в густых старых лесах, но они строят свои гнезда и на чердаках в многоэтажных домах, промышленных зданиях или других хозяйственных постройках.

Один укус шершня не имеет летальных последствий, да и насекомые не несут такой опасности Fakty.ICTV.

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Однако если у человека есть аллергия на укусы насекомых, то даже один шершень представляет смертельную опасность.

Первая помощь при укусе шершня

Тщательно промойте поврежденную область водой с антибактериальным или дезинфекционным мылом. Обработайте рану ваткой или тампоном из спирта. Можно приложить к месту укуса что-то холодное.

Если вас жалят не впервые, то нужно принять протиалергическое средство.

После укуса детям и пожилым людям стоит обратиться к врачу, поскольку ответная реакция организма может быть не столь адекватной.

Що робити, якщо вкусив шершень
Что делать, если укусил шершень

Что нельзя делать после укуса шершня:

  1. Пить алкоголь
  2. Принимать снотворное
  3. Пытаться высосать яд
  4. Пытаться убить шершня

Если шершень рядом, то не нужно начинать махать руками, животное эти жесты воспринимает как агрессию. Если же вы увидели гнездо шершней, то вам нужно спокойно отойти.

Що робити при укусі шершня
Что делать при укусе шершня

Когда шершень залетает в помещение, то не стоит паниковать. Это насекомое – хищник, который охотится на ос и пчел.

К слову, приход теплой поры года привлекателен во многих аспектах: не нужно одевать теплые куртки, все вокруг зеленеет и цветет. Однако есть и другая сторона медали – в случае цветения деревьев и цветов человек рискует быть ужаленым пчелами, осами и шмелями.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение мир животных
Источник: 24 Канал
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