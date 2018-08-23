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Что делать, если в организме избыток мочевой кислоты

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Избыток мочевой кислоты
Избыток мочевой кислоты / tg24.sky.it

Высокий уровень мочевой кислоты в крови называют гиперурикемия. Это имеет негативное последствие для организма, так как кислота оседает в суставах, вызывая отеки.

К пяти основным причинам избытка мочевой кислоты в организме относится неправильное питание, пишет "Страна Здоровья".

Рацион является одним из ключевых факторов повышения уровня мочевой кислоты в организме. К накоплению кислоты может привести чрезмерное потребление мяса, потрохов (в частности, ливера), рыбы, сосисок и бургеров.

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Медики также рекомендуют не злоупотреблять солью, которая повышает уровень мочевой кислоты.

Рафинированный сахар и сладости, выпечка, газированные сладкие напитки, пакетированные фруктовые соки, шоколадные конфеты, которые его содержат, стоит ограничить в потреблении.

Не зловживайте сосисками – це може призвести до накопичення сечової кислоти
Не злоупотребляйте сосисками – это может привести к накоплению мочевой кислоты

Злоупотребление алкогольными напитками тоже ухудшает процесс усвоения мочевой кислоты печенью.

Мочегонные препараты стимулируют выработку мочи с целью регулирования кровяного давления. Соответственно, почки работают значительно интенсивнее и риск накопления избытка мочевой кислоты существенно возрастает.

Ожирение и лишний вес имеют непосредственное влияние на риск развития подагры – заболевания, которое возникает из-за накопления мочевой кислоты в суставах и ее дальнейшей кристаллизации.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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