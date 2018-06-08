Что делать, если возникли симптомы рефлюксной болезни

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или рефлюксная болезнь часто ассоциируется с изжогой, то есть, ощущением жжения в области шеи при употреблении кислой или острой пищи.

При этой болезни мышца, которая блокирует выход еды в неправильном порядке – из пищевода в рот, не закрывается полностью, пишет MedOboz. Таким образом, мост желудка выливается обратно в рот, выжигая заднюю стенку горла и миндалины.

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Основные симптомы – кашель после еды, при физических нагрузках, человек может чувствовать осиплость голоса и "комок" в горле.

При рефлюксной болезни не стоит есть небольшими порциями, чтобы не растягивать желудок и не запивать водой пищу. Пить лучше между приемами пищи, заниматься спортом стоит через два часа после приема пищи.

Старайтесь кушать за три часа до сна. Спите на высокой подушке для того, чтобы силу тяжести сместить на бок.

Старайтесь не носить ремни, здесь лучше использовать подтяжки.

Если же при этом вы испытываете кашель после еды или ощущаете комок в горле, то стоит обратиться к гастроэнтерологу.

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