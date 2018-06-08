18:00
8 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 10°C
  • суббота
    27°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 15°C
  • понедельник
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Скрытые таланты Шойгу. Телефон позора
Вєсті Кремля
23:15, 7 июня
Вести.UA. Скупой Порошенко. Аваков вернет Донбасс
Вєсті.UA
21:28, 7 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. За валюту и под колпаком КГБ: Проституция в Союзе
Згадати все
13:08, 6 июня
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Что делать, если возникли симптомы рефлюксной болезни

67 Читати новину українською
Симптомы рефлюксной болезни
Симптомы рефлюксной болезни / Фото из открытых источников

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) или рефлюксная болезнь часто ассоциируется с изжогой, то есть, ощущением жжения в области шеи при употреблении кислой или острой пищи.

При этой болезни мышца, которая блокирует выход еды в неправильном порядке – из пищевода в рот, не закрывается полностью, пишет  MedOboz. Таким образом, мост желудка выливается обратно в рот, выжигая заднюю стенку горла и миндалины.

Читайте также: Как проявляется болезнь Альцгеймера: основные симптомы

Основные симптомы – кашель после еды, при физических нагрузках, человек может чувствовать осиплость голоса и "комок" в горле.

При рефлюксной болезни не стоит есть небольшими порциями, чтобы не растягивать желудок и не запивать водой пищу. Пить лучше между приемами пищи, заниматься спортом стоит через два часа после приема пищи.

Старайтесь кушать за три часа до сна. Спите на высокой подушке для того, чтобы силу тяжести сместить на бок.

Старайтесь не носить ремни, здесь лучше использовать подтяжки.

Если же при этом вы испытываете кашель после еды или ощущаете комок в горле, то стоит обратиться к гастроэнтерологу.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук