Ежедневно у человека выпадает от 50 до 100 волосков, поэтому каждые несколько месяцев волосы на голове сильно обновляются. Но если они выпадают слишком активно – стоит обратиться к врачу, чтобы найти причину и вылечить ее.

Чаще всего волосы начинают выпадать у женщин после беременности, когда ребенку исполняется 4-6 месяцев, передает 7mednews.

А все из-за того, что во время беременности происходят гормональные изменения и волосы держатся гораздо дольше. Потом женский организм начинает восстанавливаться и избавляться от тех волос, которые уже "пережили" свой срок.

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Кроме того, волосы могут выпадать после хирургических вмешательств, приема лекарств, сильного стресса и других проблем со здоровьем. И это может произойти не сразу, а через несколько месяцев. Также волосы могут выпадать из-за генетической предрасположенности.

Чаще всего волосы начинают выпадать у женщин после беременности

Что делать, если выпадают волосы? Стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину этого процесса.

1. Если это из-за приема определенных лекарств, то, возможно, их можно заменить аналогами с меньшим негативным влиянием на волосы.

2. Если это из-за стресса – старайтесь меньше переживать и нервничать.

3. Если волосы начали выпадать после лечения или операций – добавьте в свой рацион больше полезных веществ и пейте витамины.

4. Также волосы могут выпадать из-за такие заболевания, как: волчанка, анемия, поликистоз, себорейный дерматит, грибковые инфекции и псориаз. В таком случае важно сначала вылечить болезнь, а тогда заняться укреплением и восстановлением волос.

Выясните причину выпадения волос – тогда удастся вылечить и укрепить их

К слову, профессор лондонской клиники Кефах Мокбель подчеркивает, что частое окрашивание волос синтетическими красками может спровоцировать у женщин развитие рака груди.

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