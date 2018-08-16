Что делать, если выпили слишком много кофе и дрожит тело

У каждого человека своя норма кофеина – кому-то становится плохо после одной чашки американо, а другие могут пить по несколько порций эспрессо и чувствовать себя хорошо.

Если вы перепили любимого напитка, тело начинает дрожать, а очищение желудка не поможет избавиться от симптомов, ведь кофеин уже в крови, передает 24apteka.

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После одной-двух чашек кофе у некоторых начинает неистово стучаться сердце, но эти тревожные симптомы можно устранить в домашних условиях.

Как справиться с дрожью в теле? Для начала выпейте немного воды, которая поможет обеспечить полноценную гидратацию организма, чтобы помочь ему справиться с ощущением повышенной тревожности, нервозности и учащенного сердцебиения.

Избыток кофеина в крови истощает уровень магния и калия в организме, поэтому также стоит съесть банан, который имеет необходимые элементы.

Средний период полураспада кофеина составляет от 1,5 до 9,5 часа, поэтому подавляя все симптомы на стадии зарождения можно эффективно избежать дрожания в теле.

И если вы уже заметили такие симптомы, как затрудненное дыхание, боль в груди, рвоту, спутанность сознания, судороги в мышцах, нерегулярный сердечный ритм – стоит обратиться к медикам.

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