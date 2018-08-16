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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что делать, если выпили слишком много кофе и дрожит тело

244 Читати новину українською
Слишком много кофеина
Слишком много кофеина / unsplash.com

У каждого человека своя норма кофеина – кому-то становится плохо после одной чашки американо, а другие могут пить по несколько порций эспрессо и чувствовать себя хорошо.

Если вы перепили любимого напитка, тело начинает дрожать, а очищение желудка не поможет избавиться от симптомов, ведь кофеин уже в крови, передает 24apteka.

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После одной-двух чашек кофе у некоторых начинает неистово стучаться сердце, но эти тревожные симптомы можно устранить в домашних условиях.

via GIPHY

Как справиться с дрожью в теле? Для начала выпейте немного воды, которая поможет обеспечить полноценную гидратацию организма, чтобы помочь ему справиться с ощущением повышенной тревожности, нервозности и учащенного сердцебиения.

Избыток кофеина в крови истощает уровень магния и калия в организме, поэтому также стоит съесть банан, который имеет необходимые элементы.

via GIPHY

Средний период полураспада кофеина составляет от 1,5 до 9,5 часа, поэтому подавляя все симптомы на стадии зарождения можно эффективно избежать дрожания в теле.

И если вы уже заметили такие симптомы, как затрудненное дыхание, боль в груди, рвоту, спутанность сознания, судороги в мышцах, нерегулярный сердечный ритм – стоит обратиться к медикам.

via GIPHY

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание Советы
Источник: 24 Канал
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