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Что делать, когда дергается веко

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Нервный тремор
Нервный тремор / katie.runtnc.net

Непроизвольное подергивание века или уголков губ абсолютно безвредно, если это не происходит регулярно.

Если подергивание той или иной части тела преследует вас постоянно – стоит пойти к врачу, передает Lifehacker.

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Нервный тремор – это непроизвольное, нежеланное подергивание мышц в любой части тела. Такое явление чаще встречается у детей, чем у взрослых.

Такие расстройства бывают двух видов – моторные (подергивания конечностей или мышц) и вокальные (внезапный нервный кашель, похрюкивание, прочистка горла и тому подобное).

via GIPHY

Откуда берется подергивания? Ученые считают, что тики провоцируют случайные электрические импульсы в головном мозге. Но откуда они берутся и почему повторяются, пока неизвестно.

Подергивания могут вызвать:

- стрессы;
- инфекции;
- яд;
- травмы головы;
- инсульт;
- повреждения серого вещества, вызванные серьезными заболеваниями (опухоли, болезни Хантингтона, Крейтцфельдта-Якоба).

Разовый тик чаще всего связан с усталостью или перепадами температур.

via GIPHY

А когда беспокоит навязчивое частое подергивание – стоит обратиться к терапевту или невропатологу.

Как избавиться от нервного подергивания? Чаще всего, кратковременная форма не требует лечения. Важно снизить стресс, полноценно питаться, избегать резких перепадов температур и высыпаться.

Если это не помогает, приходится прибегать к более серьезному лечению:

- поведенческая терапия поможет лучше контролировать свои эмоции и управлять стрессом.

- медикаментозная терапия (антидепрессанты, противосудорожные средства, миорелаксанты или инъекции ботокса). 

via GIPHY

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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