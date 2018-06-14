Что делать, когда на работе клонит ко сну

Сонливость на работе в офисных работников — довольно распространенное явление. Она мешает продуктивно работать, и не дает сконцентрироваться.

По словам медиков, дневная сонливость связана с ослаблением организма, недостатком солнечного света, бессонницей, работой в душном помещении, ненормированным рабочим днем, частым посещением ночных заведений, злоупотреблением тонизирующими напитками и другим, передает Ukrhealth.

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Чтобы избежать этого, стоит следить за питанием. В частности, есть блюда, богатые углеводами (творог, простокваша, йогурт) и белками (мясо, рыба, бобовые) – тогда организм получает большое количество энергии. Не забывайте об овощах и фруктах, которые обеспечат необходимыми витаминами и минералами.



Диетологи рекомендуют особенно следить за потреблением витаминов группы В – они помогут избавиться от слабости и утомляемости. Их действие усиливается в сочетании с магнием (рыба, морепродукты, орехи, грибы), необходимым для работы нервной системы.



А витамин С (есть в квашеной капусте, клюкве, цитрусовых, гранате) подбадривает и повышает иммунитет.



Также важно вести активный образ жизни – посещать спортивные учреждения или делать физические упражнения. И следите за количеством выпитой воды – не менее 1,5-2 литров в день.

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