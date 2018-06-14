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Телеканал новостей 24 Новости Медицина

Что делать, когда на работе клонит ко сну

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Сонливость на работе
Сонливость на работе / zdorovia.net.ua

Сонливость на работе в офисных работников — довольно распространенное явление. Она мешает продуктивно работать, и не дает сконцентрироваться.

По словам медиков, дневная сонливость связана с ослаблением организма, недостатком солнечного света, бессонницей, работой в душном помещении, ненормированным рабочим днем, частым посещением ночных заведений, злоупотреблением тонизирующими напитками и другим, передает Ukrhealth.

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Чтобы избежать этого, стоит следить за питанием. В частности, есть блюда, богатые углеводами (творог, простокваша, йогурт) и белками (мясо, рыба, бобовые) – тогда организм получает большое количество энергии. Не забывайте об овощах и фруктах, которые обеспечат необходимыми витаминами и минералами.

Диетологи рекомендуют особенно следить за потреблением витаминов группы В – они помогут избавиться от слабости и утомляемости. Их действие усиливается в сочетании с магнием (рыба, морепродукты, орехи, грибы), необходимым для работы нервной системы.

А витамин С (есть в квашеной капусте, клюкве, цитрусовых, гранате) подбадривает и повышает иммунитет.

Также важно вести активный образ жизни – посещать спортивные учреждения или делать физические упражнения. И следите за количеством выпитой воды – не менее 1,5-2 литров в день.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Медицина Здоровье Лечение Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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