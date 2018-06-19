Что делать, когда потеют ладони

Потоотделение во время жары или интенсивных физических нагрузок – обычное дело. Но иногда пот появляется на руках, а это может свидетельствовать о наличие гипергидроза.

Гипергидроз или избыточное потоотделение – не болезнь, а скорее – индивидуальные особенности человека, передает Doba.

Ежедневное количество влаги, которая испаряется через кожу, составляет около 0,5 литра. Количество выделенного пота организм регулирует нервными импульсами и гормональным составом крови.

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Чаще всего встречается гипергидроз подмышек, ладоней и ступней ног. Но у некоторых людей система работает иначе – зафиксировав в крови выброс адреналина, железы тут же раскрываются, и тело моментально покрывается липким потом.

У некоторых людей потовые железы вообще не умеют закрываться, поэтому они всегда потеют интенсивнее других.

Медики различают два вида гипергидроза – первичный (врожденная особенность) и вторичный, появление которого обусловлено приемом лекарственных препаратов, физиологических состояний или заболеваний (в частности, гормональных).

Спровоцировать развитие чрезмерного потоотделения могут: ожирение, беременность, менопауза, подагра, ревматоидный артрит, различные опухоли, злоупотребление алкоголем, диабет и прочее. Гипергидроз не опасен для здоровья. Но он добавляет дискомфорта и даже может стать причиной серьезных психологических травм.

Как лечить гипергидроз? В случае вторичного гипергидроза нужно начинать лечить основное заболевание. В этом поможет врач, который скорректирует вам образ жизни и подберет лечение.

Профилактика чрезмерного потоотделения:

- носите легкую свободную одежду из натуральных тканей;

- чаще принимайте душ;

- всегда надевайте носки под закрытую или спортивную обувь;

- старайтесь уменьшить количество стрессов;

- уберите из питания продукты и напитки, которые усиливают потоотделение (алкоголь, острая пища);

- используйте антиперспиранты.

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