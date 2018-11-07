Что делать, когда ребенок скрегочет зубами во сне

В большинства детей в возрасте до 7 лет наблюдается скрежет зубами, который чаще всего возникает ночью.

Существует утверждение, что причиной скрежета зубами являются глисты, пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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Но это утверждение – миф. То есть у ребенка, который скрегочет зубами во сне глисты могут быть. Но с точно такой вероятностью они могут у ребенка, который никогда зубами не скрежещет.

Евгений Комаровский отмечает, что медицинская наука пока не имеет четкого и однозначного ответа почему дети и взрослые скрегочут зубами ночью.



Медицинская наука пока не имеет четких причин скрежета зубов у детей и взрослых

Переживать за скрежет зубов у детей необходимо тогда, когда этот скрежет приводит к повреждению эмали зубов. В этой ситуации родители должны обратиться за помощью к стоматологу, который имеет специальные накладки на зубы, что предохраняют их от скрежета.

Врач отмечает, что в периоды интенсивного роста, когда организму необходимо большое количество кальция, могут возникать эпизоды повышенного нервного возбуждения, которые связаны с дефицитом кальция. Одним из проявлений такого возбуждения может быть скрежет зубами.

Родителям необходимо проанализировать количество кальция в рационе ребенка и возможно обсудить с педиатром о применении дополнительных препаратов, содержащих кальций.



Что делать, когда ребенок скрегочит зубами

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