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      Что делать, когда ребенок скрегочет зубами во сне

      68 Читати новину українською
      Скрежет зубов у детей во сне
      Скрежет зубов у детей во сне / blog.mumzworld.com/

      В большинства детей в возрасте до 7 лет наблюдается скрежет зубами, который чаще всего возникает ночью.

      Существует утверждение, что причиной скрежета зубами являются глисты, пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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      Но это утверждение – миф. То есть у ребенка, который скрегочет зубами во сне глисты могут быть. Но с точно такой вероятностью они могут у ребенка, который никогда зубами не скрежещет.

      Евгений Комаровский отмечает, что медицинская наука пока не имеет четкого и однозначного ответа почему дети и взрослые скрегочут зубами ночью.

      Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих
      Медицинская наука пока не имеет четких причин скрежета зубов у детей и взрослых

      Переживать за скрежет зубов у детей необходимо тогда, когда этот скрежет приводит к повреждению эмали зубов. В этой ситуации родители должны обратиться за помощью к стоматологу, который имеет специальные накладки на зубы, что предохраняют их от скрежета.

      Врач отмечает, что в периоды интенсивного роста, когда организму необходимо большое количество кальция, могут возникать эпизоды повышенного нервного возбуждения, которые связаны с дефицитом кальция. Одним из проявлений такого возбуждения может быть скрежет зубами.

      Родителям необходимо проанализировать количество кальция в рационе ребенка и возможно обсудить с педиатром о применении дополнительных препаратов, содержащих кальций.

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      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Гигиена Доктор Евгений Комаровский Дети
      Источник: 24 Канал
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