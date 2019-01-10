Что делать родителям, если ребенок ворует

В зависимости от возраста, ребенок по-разному воспринимает чужие вещи и свои. Если трехлетний ребенок берет без разрешения чужие вещи, то кражей это назвать сложно, ведь он не различает форм собственности.

А если ребенку 9 и он продолжает воровать вещи, то родителям стоит задуматься, пишет психотерапевт Сергей Кистенев в Instagram.

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Стоит отметить, что ребенок должен знать три правила о чужих и своих вещах.

Если родители заметили, что ребенок без разрешения берет вещи других людей, не стоит паниковать. Эксперт советует поговорить с детьми и выяснить, почему ребенок так поступает.

Спросите: "Скажи мне причину, по которой ты украл деньги. Что ты планировал с ними сделать?", "Я не буду тебя ругать, но нам это нужно обсудить".

Если вы узнаете, почему ребенок украл деньги, вы сможете помочь ему выбрать правильный путь решения этой проблемы. Сергей Кистенев советует использовать эпизод кражи как обучающий момент, а не как факт катастрофы или морального падения ребенка.



Если ребенок ворует деньги, то поговорите с ним и узнайте причину этого поступка

Если ребенок принес какие-то и вещи и утверждает, что это подарки или берет определенные вещи в магазине, то ваше поведение и решение проблемы повлияет на вероятность того, не украдет ли он снова.

Психотерапевт советует использовать следующие стратегии:

1. Часто говорите о честности. Хвалите ребенка, когда он говорит правду.

2. Научите ребенка уважать чужую собственность. Создайте правила уважения, которые будут гарантировать, что каждый член семьи сначала спросит, можно ли брать вещи.



Научите ребенка уважать чужую собственность

3. Верните украденные деньги. Важно, чтобы ребенок самостоятельно или с вашей помощью вернул деньги и написал письмо с извинениями.

Вероятно, родителям придется убрать искушения. К примеру, не оставлять ребенка без присмотра с друзьями или в магазине.

Когда нужно обращаться за профессиональной помощью:

• если ребенок ворует на постоянной основе;

• когда ребенок не чувствует свою вину за эти поступки;

• если у ребенка есть другие проблемы (тревога, страх, агрессия и т.д.).

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