Что делать с чрезмерной потливостью: топ-5 советов
Если вам надоедает повышенное потоотделение, несколько простых советов помогут привести организм в порядок и устранить неудобное положение.
1. Излишняя потливость может быть признаком диабета или гипогликемии (пониженный уровень сахара в крови). Поэтому стоит проверить уровень сахара, передает Сosmo.
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2. Стоит отказаться от пряностей. Так как они повышают температуру тела, из-за чего организм вырабатывает больше пота, чтобы нормализовать баланс.
3. Кроме того, эндокринологи рекомендуют проверить гормон гипертиреоз, из-за которого может возникать избыточное потоотделение.
4. Также в обильной потливости могут быть виноваты лекарства – антибиотики и таблетки, которые снижают артериальное давление. Также такой эффект могут вызвать биологически активные добавки.
5. И если действительно хотите уменьшить выделение пота – пейте меньше кофе и уменьшите употребление алкоголя. Именно из-за них может возникать усиленное потоотделение. Алкоголь, в частности, ускоряет сердечный ритм и расширяет кровеносные сосуды, а поскольку возле поверхности кожи становится больше крови, это тоже стимулирует организм к повышенной потливости.
К слову, дерматолог рассказала, как уменьшить чрезмерную потливость с помощью простых вещей.