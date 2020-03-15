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      Что делать украинцам, которых закрыли в карантине в другом государстве: объяснение главы МИД

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      Страны Европейского Союза начали массово закрывать свои границы для иностранцев. Да, образовалась ситуация, когда люди просто не могут попасть на родину из-за того, что для этого нужно преодолеть несколько рубежей, а иногда – и пересидеть в карантине две недели.

      Если сейчас из Польши дипломаты могут легко вернуть украинцев, то из Франции для эвакуации придется намучиться, чтобы преодолеть несколько границ. Это констатировал глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

      Важная новость Из Италии в Украину вылетели 123 человека

      Тем украинцам, которые должны пересидеть карантин, пока помочь ничем: они заложники вируса и должны выполнить все условия изоляции. А уж когда карантин подойдет к концу, МИД будет решать проблему с эвакуацией.

      Те, кто в карантине сохраняйте спокойствие и берегите себя. Вирус одинаково работает, что на курорте, что в зимней столице. Когда пройдет карантин, будем смотреть, как это реализовать и наладить работу,
      – дал совет Кулеба.

      Консулы планируют использовать модель хаба: собирать людей в 5-6 крупнейших аэропортах, где пока нет ограничений. Так, например, делают с грузовиками, которые не могут пересечь чужую закрытую границу. Дипломаты вместе с министерством инфраструктуры выбирают для водителей обходные пути, которыми ведут в Украину.

      Смотрите видео брифинга об эвакуации украинцев из Италии

      Украинцы в карантине

      В двух отелях в Шарм-эль-Шейхе в общем отдыхали 730 украинцев. Однако отели на карантин, потому что в одном из них обнаружили двух человек, инфицированных коронавирусом. Они не являются гражданами Украины.

      Теперь все отдыхающие отеля стали заложниками ситуации на 14 дней. По истечению этого срока украинцам сделают экспресс-тесты и обследуют на наличие Covid-19. Когда результаты будут отрицательными, только тогда они вернутся домой.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Египет Карантин в Украине 2020 Дмитрий Кулеба – новости Коронавирус Covid-19 Новости политики
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