Что делать женщине, которая влюбилась в женатого мужчину

Есть такие женщины, которые всегда выбирают не тех мужчин. Особенно сложно, если избранник – женатый мужчина. Почему же женщины это делают?

Об этом рассказала семейный психотерапевт Мария Самоцветова, передает Центр прихотерапии "Алвиан".

Если женщина влюбляется в женатого – есть вполне закономерные на это причины: семейная история, наследственность, национальность. Но отношения – собственный выбор каждого.

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У женщин, которые выбирают женатых мужчин, есть ряд особенностей – похожий опыт, история, болевые точки и тому подобное.

1. Часто женщины ищут таких отношений из-за отказа от ответственности за свой выбор.

Что делать: взять ответственность и перевести фокус внимания с мужчин на себя. Стоит понять, что не мужчины такие "козлы", а с вами что-то не так, поскольку вы принимаете ухаживания женатого мужчины, вы сами идете навстречу таким отношениям.

2. Травматический детский опыт тоже может сыграть с вами "злую шутку". Любить женатого мужчину – быть второстепенной, "запасной" женщиной. Ведь шансы на развитие серьезных отношений и брака минимальны.

Женщина может не знать, что достойна нормальных отношений, и достойна быть первой и единственной. Такие женщины привыкают к мысли, что любовь надо заслужить или дождаться.

Что делать: найти причину. Часто это тянется с детства – от воспитания в семье, откуда и идут травматический детский опыт и искалеченная самооценка.

3. Пассивность и привычка ждать – еще одна черта женщин, которые влюбляются в женатого. Они думают, что за ожидания будет награда – счастье.

Что делать: осознать, что женатый мужчина не причина, а следствие. А причиной, скорее всего, является травматический ранний опыт, который нарушил представление о предпочтениях.

Если в отношениях вы страдаете – это хороший повод пойти к психотерапевту. Сначала, чтобы понять, почему так происходит, и только потом – чтобы попытаться наладить отношения с новым, не драматическим сценарием,

– отметила психотерапевт.

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