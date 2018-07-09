Что для вас означает возглас "Слава Украине"?

Скандал с участниками сборной Хорватии по футболу, которые после победы над Россией на ЧМ-2018 сняли видео с возгласами "Слава Украине", набирает обороты. Предлагаем высказать свое мнение, что для вас лично означает эта фраза – оскорбление других национальностей, провокация или просто патриотический лозунг?

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входит в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздаются возгласы"Слава Украине!" и "победа "Динамо" и Украины".

Россияне, конечно, восприняли эти фразы как оскорбление, в частности российский комментатор в прямом эфире обозвал Виду за этот возглас. Более того, даже британские СМИ в ряде статей назвали фразу "националистической".

Дошло до того, что Федерация футбола Хорватии исключила Огнена Вукоевича из состава сборной и еще и извинилась за этот поступок.

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А как считаете вы – действительно ли такой оскорбительной является фраза "Слава Украине", или это просто патриотический лозунг вроде "Пусть живет Франция", "Пусть живет Королева"? Принимайте участие в опросе.