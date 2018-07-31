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Что должен уметь ребенок до 6 лет: перечень

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Что должен уметь ребенок до 6 лет
Что должен уметь ребенок до 6 лет / unsplash.com

В Украине часто родители отдают своих детей в первый класс уже в шесть лет. К этому возрасту дошкольники должны овладеть множеством вещей.

Итак, есть ряд вещей, который поможет понять – достаточно ли развит ребенок на свой шестилетний возраст, передает Nashamama.

Мышление. В 6 лет ребенок должен самостоятельно ориентироваться в пространстве, знать минимальную информацию о географии страны, уметь определять время и находить отличия на несложных рисунках.

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Логика к этому возрасту уже должна быть достаточно развита. Малыш должен четко выражать свои мысли. Также в этом возрасте дети любят разгадывать различные логические ребусы, загадки и придумывать самостоятельно интересные задачи.

Математические знания. Для вступления в первый класс ребенок должен уметь считать до 10, узнавать цифры, писать их и знать простые геометрические фигуры.

Образное мышление. В 6 лет ваше чадо начинает мыслить творчески, собственными образами. Свое видение дети вкладывают в фигурки из пластилина, рисунки, строят из конструктора башни не по схеме и тому подобное.

Знания об окружающем мире. Дошкольники должны знать животных, которые их окружают, различать некоторые деревья, цветы, времени года и названия месяцев.

Внимание и память. Ребенок уже способен концентрировать внимание на одном занятии до 20 минут при условии, что оно ему интересно.

Фото: Unsplash.

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Теги: Здоровье Психология Здоровая жизнь Образование Дети
Источник: 24 Канал
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