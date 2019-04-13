Что думает Зеленский о выборах на Донбассе, возвращении Крыма, движении в НАТО и вступлении в ЕС

Сегодня невозможно провести демократический избирательный процесс на оккупированных территориях Донбасса. А вступление Украины в НАТО – важно, и другой альтернативы движения государства в этом направлении нет.

Такую позицию кандидата в президенты Владимира Зеленского озвучил спикер его предвыборного штаба Дмитрий Разумков на форуме украинских либералов "Люди Важны".

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Заметим, что 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с лидерами Германии Ангелой Меркель и Франции Эммануэлем Макроном до весны 2020 года обеспечить условия безопасности для запуска политического процесса и проведения местных выборов на оккупированных территориях Донбасса.

Минские соглашения

"Что касается войны на востоке и минских соглашений, действительно, "Минск" – не идеальный, с ним много вопросов. В течение многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К минскому процессу привязаны все эти санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", – сказал Разумков.

При этом он добавил, что минский процесс вполне приемлемый, несмотря на его несовершенство.

В чем заключаются минские договоренности? Эти соглашения – коплекс мер, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписали для деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Минские соглашения предусматривают немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также мониторинг ОБСЕ режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

О местных выборах на Донбассе

Другой вопрос, что Россия все, как всегда, пытается перевернуть с ног на голову и пойти в обратном порядке – сначала проведя выборы. Это можно назвать, как угодно, но провести сегодня демократический процесс на оккупированной территории просто невозможно,

– убежден спикер штаба Зеленского.

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Поэтому единственный путь решения конфликта на Донбассе – совместные дипломатические действия Украины и международных партнеров, отметил Разумков.

О возврате Донбасса и Крыма в состав Украины

Возвращение оккупированных территорий Донбасса и Крыма должно происходить исключительно на условиях Украины, озвучил позицию Зеленского спикер штаба.

Вступление в ЕС и НАТО

Относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины, то "цивилизационный выбор страны был сделан давно", сказал Разумков.

"Выбор был подтвержден в 2014 году гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства. Он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", – сказал спикер штаба Зеленского.

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"Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс – да, это действительно важно и, к сожалению или к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет", – сказал Разумков.

Когда второй тур выборов президента Украины? Окончательное голосование за нового президента состоится 21 апреля, в воскресенье. Проголосовать можно будет с 8:00 до 20:00. Во втором туре украинцы будут выбирать президента между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Имя нового президента Украины ЦИК должна огласить до 1 мая. Инаугурация нового главы государства состоится в июне. Не забудьте взять с собой на участок для голосования украинский паспорт и справку о временном изменении места голосования (если не планируете голосовать по месту прописки).