Что думают о массовой приватизации в "Нафтогазе": заявление компании

В "Нафтогазе" сказали что думают об "убийстве и расчленении" компании, которое недавно анонсировал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Руководство не против массового разделения и приватизации государственных компаний.

В пресс-службе "Нафтогаза" подчеркнули, что только избранная народом власть имеет право распоряжаться государственным имуществом и формировать политику в отношении него.

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Приватизация – продажа государственных компаний или другой собственности частным предпринимателям и инвесторам.

В госкомпании отметили, что пока им ближе философия – "трансформируйся или умри".

Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Убийство и расчленение – это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов,

– заявили в "Нафтогазе".

Также в компании напомнили, что Нафтогаз генерирует 16% доходов государственного бюджета, а также взимает с "Газпрома" 2,84 миллиарда долларов, судится с ним на более 11 миллиардов и требует у Российской Федерации 5,2 миллиарда долларов за украденные активы в Крыму.

Почему у Зеленского хотят "убить и расчленить" "Нафтогаз"?Под "убийством и расчленением" советник президента Зеленского Олег Устенко имел в виду массовую приватизацию предприятий, таких как "Нафтогаз", "Укрспирт", "Укрзализныця" и другие. Он предлагает распродать по частям эти компании и оставить в собственности государства лишь стратегически важные части.



По плану команды Зеленского, приватизация должна увеличить инвестиции и поступления в бюджет. "Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – сказал Зеленский на бизнес-форуме.

О том, как проходила приватизация в 90-е годы, читайте в материале 24 канала.