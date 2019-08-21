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      Что думают о массовой приватизации в "Нафтогазе": заявление компании

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      "Нафтогаз" не против массовой приватизации
      "Нафтогаз" не против массовой приватизации / delo.ua

      В "Нафтогазе" сказали что думают об "убийстве и расчленении" компании, которое недавно анонсировал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко. Руководство не против массового разделения и приватизации государственных компаний.

      В пресс-службе "Нафтогаза" подчеркнули, что только избранная народом власть имеет право распоряжаться государственным имуществом и формировать политику в отношении него.

      К теме: Зеленский поддерживает масштабную приватизацию: что это значит

      Приватизация – продажа государственных компаний или другой собственности частным предпринимателям и инвесторам.

      В госкомпании отметили, что пока им ближе философия – "трансформируйся или умри".

      Мы полностью разделяем идею, что государственные предприятия должны быть приватизированы полностью или частично. Убийство и расчленение – это кассовые сборы, но не всегда наиболее выгодный вариант для государства как собственника. Будем рады обсудить с господином Устенко выгоду для государства от этого и других вариантов,
      – заявили в "Нафтогазе".

      Также в компании напомнили, что Нафтогаз генерирует 16% доходов государственного бюджета, а также взимает с "Газпрома" 2,84 миллиарда долларов, судится с ним на более 11 миллиардов и требует у Российской Федерации 5,2 миллиарда долларов за украденные активы в Крыму.

      Почему у Зеленского хотят "убить и расчленить" "Нафтогаз"?Под "убийством и расчленением" советник президента Зеленского Олег Устенко имел в виду массовую приватизацию предприятий, таких как "Нафтогаз", "Укрспирт", "Укрзализныця" и другие. Он предлагает распродать по частям эти компании и оставить в собственности государства лишь стратегически важные части.

      По плану команды Зеленского, приватизация должна увеличить инвестиции и поступления в бюджет. "Государство – это сервис, который создает условия для вашей работы, а не ваш конкурент", – сказал Зеленский на бизнес-форуме.

      О том, как проходила приватизация в 90-е годы, читайте в материале 24 канала.

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      Теги: Новости Украины Бизнес Приватизация Нафтогаз
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