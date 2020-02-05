Что думают украинцы о политиках, которые выступают как актеры, ведущие или певцы: опрос

После выборов Президента Украины 2019 года среди политиков украинцы встречают известных звезд шоу-бизнеса. Несмотря на свой напряженный политический график они продолжают выступать и давать концерты. Что об этом думают граждане – читайте в нашем материале.

В украинском шоу-бизнесе родился новый тренд, теперь звезды массово идут в политику.

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Социологическое исследование показало, что большинство граждан за то, чтобы политики прекратили свою звездную карьеру – 68,8%.

Менее половины тех, кто считает, что это часть их жизни, профессия, о ней знали, когда за них голосовали их избиратели, и нельзя требовать, чтобы они отказались от выступлений – 28, 8%.

Другие граждане выбрали следующие варианты:

требует решения на законодательном уровне – 0,1%

затрудняюсь ответить – 2,3%



Как вы относитесь к участию политиков в шоу-бизнесе / Инфографика 24 канал

Политик или звезда, звезда или политик?

Святослав Вакарчук – лидер группы "Океан Эльзы", а также лидер партии "Голос", заявил: "Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью, а Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью".

Вакарчук успешно совмещает свою работу в Верховной Раде с музыкальной карьерой. Об этом свидетельствует новый альбом популярной группы "Океан Эльзы", над которым музыканты уже активно работают.

Украинский певец, актер и экс-ректор Киевского государственного института культуры и лидер "Аграрной партии" Михаил Поплавский отыграл последний концерт в 2019 году 3 декабря.

К "Аграрной партии" присоединился и любимчик украинских женщин – Олег Винник. Его концертный график уже расписан. 21 февраля 2020 года в Виннице состоится его сольный концерт.

Кроме звезд шоу-бизнеса, свои силы в политике пробуют борец Жан Беленюк, стрит-арт художник Гео Лерос и футболист Артем Федецкий.