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      Что едят депутаты и сколько за это платят: Беленюк показал столовую Верховной Рады

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      Жан Беленюк показал, как выглядит столовая Верховной Рады / Коллаж 24 канала

      Депутат от "Слуги народа" и спортсмен Жан Беленюк обнародовал видео в ютубе, в котором показал ассортимент блюд столовой Верховной Рады и цены на них. Народный избранник признался, что пообедать здесь стоит ему примерно 300 гривен.

      Видео на ютубе и в фейсбуке появилось 4 февраля. Правда, впоследствии Беленюк почему-то удалил сообщение с фейсбука. 

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      В подписи к видео на ютубе говорится: "Времена, когда можно было дешево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли, к сожалению". Сообщение в фейсбуке было более информативным. 

      Времена, когда можно было дешево поесть в столовой Верховной Рады, давно прошли. Сейчас у меня на один раз поесть идет примерно 300 гривен. Вот сегодня взял себе тарелку борща, картофельное пюре с отбивной, салат с красной рыбой, перепелиным яйцом и икрой. Заплатил за это 280 гривен. Судите сами,
      – писал Беленюк.

      Сейчас на странице Жана Беленюк в фейсбуке этого сообщения уже нет, но сохранился скриншот. 

      Belenyuk
      Сообщение Беленюка о столовой в Верховной Раде / Скриншот страницы в фейсбуке

      В видео Жан Беленюк показал разнообразные блюда, которые может приобрести депутат: мясо, стейки из лосося, икру, голубцы, холодец, множество десертов и салатов и так далее. 

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      Депутат снял основной зал, где питаются люди, и дополнительный – там желающих поесть обслуживают официанты, которым надо оставлять чаевые. Заметим, что ни одного человека на момент съемок во втором зале не было. 

      Смотрите видео столовую ВРУ, которое опубликовал депутат Беленюк:

      По ценам – они довольно демократичны: например, порция картофельного пюре стоит 22 гривны, сырники с изюмом – 43. Но, конечно, можно взять и филе семги, 100 грамм которого обойдутся в 185 гривен. 

      ВР
      Цены на блюда в столовой ВРУ / Скриншот с видео Беленюка

      цены
      Самое дорогое блюдо – филе семги / Скриншот с видео Беленюка

      КАКИМИ БЫЛИ ЦЕНЫ В СТОЛОВОЙ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ В 2019, 2018 И 2017 ГОДАХ:
       
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      4 февраля
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Верховная Рада Цены Деньги Слуга народа Новости Украины Жан Беленюк
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