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Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание

Что едят модели: рецепты салатов для стройной фигуры

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Рецепты салатов от знаменитостей
Рецепты салатов от знаменитостей / Фото из Іnstagram Карли Клосс

Чтобы получить совершенную форму, нужны физические нагрузки, а также питательная и полезная пища.

Издание Vogue собрало несколько легких летних салатов, которые есть в рационе известных моделей.

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Карли Клосс

Ингредиенты салата: листья шпината, киноа, семена граната, авокадо, горошек, капуста брокколи.

Соус: оливковое масло.


Салат от Карли Клосс

Жизель Бюндхен

Ингредиенты салата: листья салата, свекла, брокколи, лебеда, киноа, авокадо, сладкий картофель, томаты черри.

Соус: оливковое масло.


Салат от Жизель Бюндхен

Элоди Гарамон

Ингредиенты салата: листья салата, копченый тофу, авокадо, цукини, семена граната, ягоды годжи, фенхель, семена льна, кориандр.

Соус: ложка черной кунжутной пасты, сок лимона, оливковое масло, три ложки соуса тамари и сиропа агавы.


Салат от эксперта по йоге Элоди Гарамон


Элоди Гарамон

Крисси Тейген

Ингредиенты салата: запеченная тыква, жареный орех, листья рукколы, семена граната, чечевица.

Соус: дижонская горчица с медом.


Салат от Крисси Тейген

 

Теги: LifeStyle Мода Здоровое питание Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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