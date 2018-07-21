Что едят модели: рецепты салатов для стройной фигуры
Чтобы получить совершенную форму, нужны физические нагрузки, а также питательная и полезная пища.
Издание Vogue собрало несколько легких летних салатов, которые есть в рационе известных моделей.
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Карли Клосс
Ингредиенты салата: листья шпината, киноа, семена граната, авокадо, горошек, капуста брокколи.
Соус: оливковое масло.
Салат от Карли Клосс
Жизель Бюндхен
Ингредиенты салата: листья салата, свекла, брокколи, лебеда, киноа, авокадо, сладкий картофель, томаты черри.
Соус: оливковое масло.
Салат от Жизель Бюндхен
Элоди Гарамон
Ингредиенты салата: листья салата, копченый тофу, авокадо, цукини, семена граната, ягоды годжи, фенхель, семена льна, кориандр.
Соус: ложка черной кунжутной пасты, сок лимона, оливковое масло, три ложки соуса тамари и сиропа агавы.
Салат от эксперта по йоге Элоди Гарамон
Элоди Гарамон
Крисси Тейген
Ингредиенты салата: запеченная тыква, жареный орех, листья рукколы, семена граната, чечевица.
Соус: дижонская горчица с медом.
Салат от Крисси Тейген