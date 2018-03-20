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ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Что есть, чтобы дольше жить

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Растительные масла содержат много кислот омега-6
Растительные масла содержат много кислот омега-6 / Фото из открытых источников

Жирные кислоты омега-6 уменьшают риск преждевременной смерти, а также препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

К такому выводу пришли исследователи из университета Восточной Финляндии, пишет портал Eurekalert.

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"Линолевая кислота – самая распространенная из полиненасыщенных жирных кислот омега-6. Мы установили, что чем выше уровень линолевой кислоты в крови, тем меньше риск преждевременной смерти", – заявил один из из авторов работы Юрки Виртанен.

Линолевая кислота поступает в организме путем специальной диеты. Главные источники этого вещества – растительные масла, орехи и семечки.

Эксперты проводили исследование с группой из 2480 человек, которым на момент начала работы в 1984-1989 годах было от 42 до 60 лет. В последующие годы 1143 из них умерли. Их разделили на пять групп по уровню содержания линолевой кислоты в крови.

Как установили ученые, риск преждевременной смерти в группе с высоким содержанием линолевой кислоты был на 43% ниже, чем в той, куда вошли люди с низким содержанием этого вещества. Похожую закономерность зафиксировали по смертям от сердечно-сосудистых заболеваний.

Теги: LifeStyle Диеты Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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