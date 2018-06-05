Что есть в жару: три рецепта холодных супов

Не только охлажденные напитки спасают от летней жары – прекрасно насытят и освежат холодные супы. Кроме того, их несложно готовить.

Три рецепта летних холодных супов

Суп из горошка и авокадо

Ингредиенты:

2 столовые ложки сливочного масла

1 сладкая луковица среднего размера, мелко нарезанная

1 литр овощного бульона

300 г сладкого горошка

2 пригоршни листьев шпината

Несколько веточек мяты

1 большое авокадо, нарезанное

100 мл лимонного сока

соль и перец по вкусу

Греческий йогурт для подачи

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Рецепт приготовления холодного супа из горошка и авокадо:

В большой кастрюле на среднем огне растопить масло. Добавить лук и готовить, чтобы он стал мягким (4-6 минут). Добавить бульон и на сильном огне довести до кипения. Добавить горошек и готовить еще 4-6 минут. Снять с огня, всыпать листья шпината и мяты и дать слегка остыть.

Добавить в суп авокадо и лимонный сок и перемолоть в блендере до однородной массы. Приправить солью и перцем. Если суп слишком густой, его можно разбавить водой. Блюдо охлаждайте минимум 4 часа.

Подавать, посыпав свежими горошинами и листьями мяты и украсив йогуртом.

Рецепт приготовления супа из горошка и авокадо

Суп из моркови и имбиря

Этот острый суп можно подавать как холодным, так и горячим.

Ингредиенты:

700 г свежей моркови, нарезанной ломтиками (примерно семь штук)

2 столовые ложки оливкового масла

2-3 небольшие луковицы, мелко нарезанные

1-2 измельченных зубчика чеснока

2,5-3 см корня имбиря, очищенного и нарезанного

Щепотка хлопьев красного перца

1 чайная ложка морской соли

Четверть чайной ложки корицы

Половина чайной ложки куркумы

800 мл воды

Молотый перец, йогурт или кокосовое молоко, зелень для подачи

Рецепт приготовления холодного супа из моркови и имбиря:

Разогреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, чеснок, имбирь и хлопья красного перца и готовить 1-2 минуты, не доводя до коричневого цвета.

Добавить морковь, соль, корицу и куркуму, готовить еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Залить водой и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить 20-25 минут, пока морковь не станет очень мягкой.

Измельчить суп в блендере. Охлаждать минимум 4 часа.

Подавать, украсив йогуртом или кокосовым молоком, посыпать зеленью, морской солью, свежемолотым перцем.

Рецепт приготовления супа из моркови и имбиря

Щавелевый суп

Ингредиенты

2 пучка щавеля

300 г огурцов (примерно два больших)

4 яйца

100 г сметаны

1 столовая ложка сахара

Укроп, зеленый лук и соль по вкусу

Рецепт приготовления щавелевого супа:

Сварить яйца вкрутую, охладить и мелко нарезать. Разобрать и хорошо промыть щавель. Нарезать, залить кипятком и варить не более пяти минут. Охладить.

Мелко нарезать огурцы и зеленый лук, смешать с яйцами, посолить и положить в бульон с щавелем.

Добавить сахар, соль, зелень и сметану.

Рецепт приготовления щавелевого супа