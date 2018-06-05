Что есть в жару: три рецепта холодных супов
Не только охлажденные напитки спасают от летней жары – прекрасно насытят и освежат холодные супы. Кроме того, их несложно готовить.
Три рецепта летних холодных супов
Суп из горошка и авокадо
Ингредиенты:
2 столовые ложки сливочного масла
1 сладкая луковица среднего размера, мелко нарезанная
1 литр овощного бульона
300 г сладкого горошка
2 пригоршни листьев шпината
Несколько веточек мяты
1 большое авокадо, нарезанное
100 мл лимонного сока
соль и перец по вкусу
Греческий йогурт для подачи
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Рецепт приготовления холодного супа из горошка и авокадо:
В большой кастрюле на среднем огне растопить масло. Добавить лук и готовить, чтобы он стал мягким (4-6 минут). Добавить бульон и на сильном огне довести до кипения. Добавить горошек и готовить еще 4-6 минут. Снять с огня, всыпать листья шпината и мяты и дать слегка остыть.
Добавить в суп авокадо и лимонный сок и перемолоть в блендере до однородной массы. Приправить солью и перцем. Если суп слишком густой, его можно разбавить водой. Блюдо охлаждайте минимум 4 часа.
Подавать, посыпав свежими горошинами и листьями мяты и украсив йогуртом.
Рецепт приготовления супа из горошка и авокадо
Суп из моркови и имбиря
Этот острый суп можно подавать как холодным, так и горячим.
Ингредиенты:
700 г свежей моркови, нарезанной ломтиками (примерно семь штук)
2 столовые ложки оливкового масла
2-3 небольшие луковицы, мелко нарезанные
1-2 измельченных зубчика чеснока
2,5-3 см корня имбиря, очищенного и нарезанного
Щепотка хлопьев красного перца
1 чайная ложка морской соли
Четверть чайной ложки корицы
Половина чайной ложки куркумы
800 мл воды
Молотый перец, йогурт или кокосовое молоко, зелень для подачи
Рецепт приготовления холодного супа из моркови и имбиря:
Разогреть масло в кастрюле на среднем огне. Добавить лук, чеснок, имбирь и хлопья красного перца и готовить 1-2 минуты, не доводя до коричневого цвета.
Добавить морковь, соль, корицу и куркуму, готовить еще 1-2 минуты, постоянно помешивая. Залить водой и довести до кипения. Уменьшить огонь и готовить 20-25 минут, пока морковь не станет очень мягкой.
Измельчить суп в блендере. Охлаждать минимум 4 часа.
Подавать, украсив йогуртом или кокосовым молоком, посыпать зеленью, морской солью, свежемолотым перцем.
Рецепт приготовления супа из моркови и имбиря
Щавелевый суп
Ингредиенты
2 пучка щавеля
300 г огурцов (примерно два больших)
4 яйца
100 г сметаны
1 столовая ложка сахара
Укроп, зеленый лук и соль по вкусу
Рецепт приготовления щавелевого супа:
Сварить яйца вкрутую, охладить и мелко нарезать. Разобрать и хорошо промыть щавель. Нарезать, залить кипятком и варить не более пяти минут. Охладить.
Мелко нарезать огурцы и зеленый лук, смешать с яйцами, посолить и положить в бульон с щавелем.
Добавить сахар, соль, зелень и сметану.
Рецепт приготовления щавелевого супа