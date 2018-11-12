Что есть во время простуды: советы диетолога

Во время простуды у многих пропадает аппетит. Но когда организм борется с инфекцией, то он требует большего количества полезных витаминов и минералов.

Об этом пишет диетолог Светлана Фус в Facebook.

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Нужно запомнить, что во время простуды пища должна быть легкой и обогащенной белками, углеводами и витаминами.

Диетолог отмечает, что первые два дня можно поголодать, но на следующие дни нужно обеспечить организм подпиткой. Это может быть домашний сыр, яйца.

Лучше всего употреблять продукты, которые приготовили на пару и в отварном виде. Во время простуды откажитесь от жареной, жирной, копченой пищи, консервированных продуктов и газированных напитков.

Можно сделать смузи на основе овощей с небольшим количеством ягод и фруктов, кашу с тушеными овощами, рыбу или паровую котлету из мяса птицы. Можно приготовить черничный кисель, способствующий отхождению мокроты при кашле.

Диетолог советует есть куриный бульон. Благодаря аминокислоте цистеита, это блюдо просто необходимо, оно снимает отечность слизистых носа и ротоглотки, разжижает мокроту, улучшает дезинтоксикацию организма. Бульон полезно есть и при ослабленном иммунитете.

Во время гриппа или острой респираторной вирусной инфекции желательно отказаться от шоколада и кондитерских изделий. Все потому, что избыток глюкозы снижает активность лейкоцитов, помогающих бороться с инфекцией.

Откажитесь от диет во время гриппа и ОРВИ.

Диетолог советует есть немножко черного шоколада, натурального мармелада, сухофруктов и меда.

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