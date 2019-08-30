Что говорят родные пленных об их возвращении в Украину

Родители военнопленных украинцев, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива, не владеют информацией об их освобождении и возвращении в Украину.

Виктор Сорока еще утром 30 августа приехал в аэропорт "Киев" (Жуляны). Вероятно, именно туда прибудет самолет с украинскими пленными.

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Мы приехали по зову родительского чувства. Но, к сожалению, информация о том, что ребята уже в Украине, оказалось фейком. Никто нам это не подтвердил. Надеемся, что это (возврат пленных в Украине – 24 канал) состоится сегодня, если не вечером, то ночью. Мы будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят,

– отметил отец моряка.

Мужчина добавил, что никто из официальных источников пока не предоставил родным пленных никакой информации.

Важно: Процесс освобождения продолжается, – Офис Президента

В то же время, мачеха моряка Андрея Эйдер Евгения добавила, что им не подтверждают, но и не опровергают информацию о возвращении ребят.

Мы тоже все на иголках. Мы ничего не знаем, родные военнопленных – не знают. Командование тоже не знает,

– отметила она.

Также женщина просит осторожно относиться ко всем заявлениям об обмене пленными, которые публикуют СМИ.

Военнопленные украинские моряки / инфографика 24 канала

Что известно об обмене пленными?

Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.



Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово свезли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.



Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.



К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы.