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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Что говорят родные пленных об их возвращении в Украину

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      Отец Василия Сороки, Виктор, в аэропорту "Киев"
      Отец Василия Сороки, Виктор, в аэропорту "Киев" / Фото из Тwitter

      Родители военнопленных украинцев, которых Россия незаконно обстреляла и захватила возле Керченского пролива, не владеют информацией об их освобождении и возвращении в Украину.

      Виктор Сорока еще утром 30 августа приехал в аэропорт "Киев" (Жуляны). Вероятно, именно туда прибудет самолет с украинскими пленными.

      Важно: Возвращение пленных украинцев: что сейчас известно

      Мы приехали по зову родительского чувства. Но, к сожалению, информация о том, что ребята уже в Украине, оказалось фейком. Никто нам это не подтвердил. Надеемся, что это (возврат пленных в Украине – 24 канал) состоится сегодня, если не вечером, то ночью. Мы будем оставаться в Киеве, пока не дождемся ребят,
      – отметил отец моряка.

      Мужчина добавил, что никто из официальных источников пока не предоставил родным пленных никакой информации.

       Важно: Процесс освобождения продолжается, – Офис Президента

      В то же время, мачеха моряка Андрея Эйдер Евгения добавила, что им не подтверждают, но и не опровергают информацию о возвращении ребят.

      Мы тоже все на иголках. Мы ничего не знаем, родные военнопленных не знают. Командование тоже не знает,
      – отметила она.

      Также женщина просит осторожно относиться ко всем заявлениям об обмене пленными, которые публикуют СМИ.

      українські моряки в російському полоніВоеннопленные украинские моряки / инфографика 24 канала

      Что известно об обмене пленными?
      Украина и Россия планируют обмен в формате "33 на 33", пишут СМИ. Скорее всего, среди 33 заявленных Россией украинских пленников могут быть 24 украинских моряка, а также ряд незаконно осужденных в России украинцев, среди которых Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко.

      Российские СМИ сообщали, что 29 августа украинских пленников массово свезли в аэропорт "Остафьево", в Подмосковье.

      Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев заявил, что 30 августа начинается обмен пленными между Украиной и Россией. Впоследствии появилась информация, что пленники Кремля уже вылетели из России.

      К тому же, в ночь на 30 августа новоизбранный генпрокурор Руслан Рябошапка распространил в своем Facebook сообщение сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой, где указано, что в Украину из российского плена возвращаются украинцы.

       

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости политики Новости Киева Украинцы в плену РФ Обмен пленными Украинские моряки в плену
      Источник: 24 канал
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