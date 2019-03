Что говорят ученые и медики об IQOS: вред или польза

IQOS и другие электронные устройства для курильщиков – одна из самых трендовых тем в интернет-пространстве.

Вокруг гаджета крутится много слухов и мифов: IQOS безвреден или еще вреднее сигарет; австралийское исследование доказало, что IQOS так же вреден, как сигареты, а британские исследования показали противоположное; фильтр в IQOS из пластика, айкос вызывает аллергию и еще множество других неоднозначных заявлений.

Мы взялись выполнить титанический труд и собрать воедино научную информацию о IQOS из разных источников и опубликовать "за" и "против" новой технологии, выдвигаемые научным сообществом.

Что такое IQOS и почему вокруг него столько "шума"

IQOS – это самое популярное в мире устройство для нагрева табака. Из названия понятно, что гаджет не поджигает табак, а нагревает его. Что это меняет? Когда табак и папиросная бумагу в обычной сигарете сгорают (в среднем при температуре 800⁰С в момент затяжки), выделяется 6000+ различных химических соединений. В том числе, смертельно опасные продукты горения: канцерогенные смолы, аммиак, угарный газ (CO). IQOS устраняет горения и просто нагревает табак до 300-350⁰С. При такой температуре из табака никотин начинает испаряться и вкус, но до горения дело не доходит. Благодаря этому IQOS принято считать значительно менее вредной для здоровья заменой сигаретам.

IQOS набрал так много положительных отзывов (на самом деле, не все так однозначно) от пользователей и ученых, технологию нагревания табака немедленно скопировали много других производителей. Вслед за айкосом появились клоны – glo, Ploom Tech и даже китайские копии, вроде Pluscig и ibuddy.

Врачи и ученые изучают IQOS: австралийское исследование, FDA, британские токсикологи, исследования калифорнийского университета

Мы не будем агитировать "за" или "против" IQOS. Наша задача – собрать максимум достоверной информации и осветить вопрос с разных сторон. Надеемся, что представленные ниже факты помогут вам сформировать собственную позицию по айкосу и других электронных альтернатив сигаретам.

Информации о IQOS в открытом доступе достаточно много – начиная с собственных исследований R&D центра Philip Morris International и заканчивая публикациями независимых научно-исследовательских институтов. Мы попытались собрать данные и мысли из разных источников. Более того, не просто выложить их в статье, а еще и попробовать каждый из них подвергнуть проверке и критике.

Аргументы "за": почему IQOS лучше сигарет

1. Американское министерство здравоохранения: IQOS выделяет значительно меньше

вредных веществ.

В начале прошлого года научную документацию по IQOS подали на рассмотрение американского FDA (Food and Drugs Administration – агентство Министерства здравоохранения и социальных служб США, Администрация по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов). FDA не только принимает решение о допуске/недопуске продукта на рынок США, но еще и является авторитетом и ориентиром для аналогичных органов контроля во многих странах мира.

Комиссия FDA, изучавшая айкос, вынесла свой вердикт: да, действительно IQOS выделяет намного меньше вредных веществ по сравнению с сигаретами.

Но не все так однозначно. О чем стоит задуматься: комиссия FDA так же сказала, что данных для выводов о долгосрочном воздействии IQOS на организм не достаточно. Но уже в этом году команда исследователей Philip Morris подала в FDA результаты расширенных исследований, изучающих долгосрочное влияние и последствия перехода с сигарет на IQOS. Будем следить за новостями из США.

2. Британские медики и ученые: самое вредное в курении – продукты горения, а не никотин. А IQOS устраняет продукты горения.

Великобритания – одна из тех стран, где гаджеты для курильщиков снискали большую популярность. Потому правительство активно финансирует исследования этой темы, чтобы оценить возможные риски, вред и побочные эффекты, сопряженные с использование электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака.

В Королевской Коллегии Врачей (Royal College of Physicians) говорят: "Никотин сам по себе не является особо опасным. Можно было бы спасти миллионы жизней, если бы был найден способ потреблять никотин посредством приемлемой и эффективной альтернативы сигаретам".

"К болезням и смерти в основном приводят токсины и канцерогены в сигаретном дыме, а не никотин", – поддерживает их Национальный институт здравоохранения и усовершенствования медицинского обслуживания Великобритании (U.K. National Institute for Health and Care Excellence).

Английские врачи единогласно ратуют за важность электронных устройств, заменяющих сигареты. Если курящий не готов бросить, то лучше по крайней мере перейти на менее вредную альтернативу, вроде IQOS или е-сигарет, чтобы проявлять больше заботы о своем здоровье и окружающих.

3. Глобальный никотиновый форум (Global Nicotine Forum): Электронные сигареты и системы нагревания табака значительно менее вредны, чем сигареты.

На Глобальном никотиновом форуме (Global Nicotine Forum) в Варшаве, крупнейшей профессиональной конференции для медиков, токсикологов и ученых, занимающихся проблемами курения и влияния никотина, неоднократно поднималась тема электронных приспособлений для курильщиков. Участники форума пришли к мнению, что IQOS и электронные сигареты существенно снижают вред для организма, потому могут быть рекомендованы как менее вредная замена сигаретам.

Резюме сформулировал Джерри Симсон, британский ученый, профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College of Science, Technology and Medicine) и почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine): "Мы знаем о том, что электронные сигареты менее вредны для здоровья человека, чем обычные, и даже можем предполагать, что снижение вреда существенное, более 50-60%, и даже еще больше. Мы наблюдаем улучшение состояния пациентов, перешедших с обычных сигарет на электронные. Мы уверены, что для курящих людей жизненно важно иметь доступ к менее опасным продуктам, что, в конечном итоге, ведет к снижению смертности населения".

Но не все так однозначно. О чем стоит задуматься: Глобальный никотиновый форум является профильным отраслевым мероприятием. Логично, что посещают его в первую очередь "сочувствующие" курительно-никотиновой дилемме. Вряд ли кто-то стал бы там подвергать разгромной критике электронные системы доставки никотина. С другой стороны, среди участников много солидных ученых, которые вряд ли стали бы фальсифицировать данные исследований в угоду производителям.

4. Украинские кардиологи: переход на электронные устройства для курильщиков снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

​Возможно, памятуя о табачных скандалах в США в конце прошлого столетия, производитель IQOS придерживается максимальной прозрачности. Результаты исследований публикуются в открытом доступе на сайте, который ведут ученые R&D центра компании – pmiscience.com.

Для тех, кто не доверяет иностранным источникам, мы подыскали украинские наработки. Институт кардиологии им. Стражеско публиковал свои исследования на тему влияния гаджетов для курильщиков на состояние сердечно-сосудистой системы. Ученые сравнивали эффект от обычных сигарет с последствиями использования IQOS и электронных сигарет. В результате пришли к выводу, что переход на электронные устройства ощутимо снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Собственные исследования PMI: IQOS выделяет на 90-95% меньше вредных веществ чем сигареты

По утверждению производителя (информация с официального сайта iqos.ua):

IQOS выделяет на 90-95% меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами

Снижает риск заболеваний, связанных с курением

Не влияет на качество воздуха в помещении

Не оказывает негативного воздействия на зубную эмаль

Аргументы "против": почему IQOS тоже может быть вредным

1. Ученые калифорнийского университета: фильтр в стиках для IQOS плавится при нагревании

В Калифорнийском университете команда исследований изучала IQOS и выдвинула несколько предположений:

Если в устройстве остаются частички табака, выпавшие из стика, то при многократном повторном нагревании они могут начать выделять токсичные вещества, идентичные канцерогенам. Это утверждение выглядит более чем логичным. И даже сам производитель рекомендует регулярно чистить айкос и вкладывает в коробку с устройством специальный набор щеточек для чистки.

Фильтр в стиках Heets для IQOS может плавиться при нагревании и выделять токсины. Это заявление широко разлетелось по интернету, хотя именно оно вызывает самые большие сомнения.

Но не все так однозначно. О чем стоит задуматься: Фильтр для стиков Heets (хитс) для IQOS сделан не из пластика, как часто пишут блоггеры, а из биоразлагаемого полимера полилактида. Полилактид производится из молочной кислоты, которая, в свою очередь, синтезируется из природных ингредиентов – кукурузного крахмала и сахарного тростника. Ценная особенность полилактидного фильтра – впитывать избыточную влагу и охлаждать аэрозоль айкос до температуры, комфортной для вдыхания. Напитавшись теплой влагой, фильтр становится плотнее и немного меняет цвет в сторону более темного, что ошибочно принимается за оплавление. Температура плавления полилактида – 150-160⁰С. Аэрозоль же IQOS имеет значительно более низкую температуру, иначе им невозможно было бы затянуться. Если сомневаетесь, поставьте руку над кипящим чайником: температура пара там всего-то около 100⁰С, а ожог все равно будет обеспечен.

2. Австралийское исследование: IQOS и е-сигареты токсичны для клеток легких

Австралийские ученые исследовали воздействие сигаретного дыма, аэрозоля IQOS и пара электронных сигарет на клетки легких. И пришли к выводу, что все три вещества токсичны для человеческих легких.

"Нам понадобилось около пяти десятилетий, чтобы осознать разрушительный эффект сигаретного дыма, и мы все еще не знаем, каким будет долгосрочный эффект использования электронных сигарет. Устройства, нагревающие натуральный табак, сравнительно новы, и понадобятся десятилетия, прежде чем мы полностью поймем их влияние на человеческое здоровье"

"Урон, наносимый двум типам клеток легких, которые мы исследовали, способен повредить плевру и вызвать такие смертельные заболевания как хроническая обструктивная болезнь легких, рак легких и пневмония, а также увеличить риск развития астмы, так что мы не должны считать эти устройства более безопасной опцией", – говорит Доктор Паван Шарма, ученый Сиднейского технологического университета (University of Technology Sydney) и медицинского института Вулкок (Woolcock Institute of Medical Research).

Но не все так однозначно. О чем стоит задуматься: Исследование выглядит несколько однобоким, но мы недостаточно компетентны, чтобы оценить его качество. Настораживает другое. Доктор Паван Шарма, если верить гуглу, совершает открытия с подозрительной скоростью: "Тонизирующая вода предотвращает аллергическую астму у мышей", "Ученые разработали препарат, замедляющий развитие рассеянного склероза", а теперь еще и "Электронные сигареты не так безопасны". Хочется верить, что научных фактов в этих исследованиях все-таки больше, чем гонки за популярными и трендовыми темами. Отдельный "звоночек" – Австралия известна самым жестким в мире антитабачным законодательством и предвзятым отношением к курильщикам. Так что никто и не ожидал, что австралийские ученые выступят в защиту электронных альтернатив сигаретам.

Самостоятельно разобраться с информацией о IQOS, а заодно бесплатно испытать, чтобы вынести собственный вердикт, можно здесь.