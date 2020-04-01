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      Что грозит украинцам, сбежавшим из обсервации: объяснение представителя МВД

      - Читати новину українською
      Самоизоляция / Liter.kz

      Около 60 человек покинули отель "Казацкий", где находились на обсервации. Часть людей сразу отказывались находиться на изоляции, а еще часть вышла из отеля после того, как их туда поселили.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко.

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      Он рассказал, что на всех этих людей обязательно будет составлен протокол об административном правонарушении. Им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

      Отель охранялся полицией, но сейчас речь идет об ограничении, а не о запрете им вообще перемещаться. Речь идет о карантине и они как раз этот карантин нарушили. Говорить о том, что они находились под арестом или их должны охранять в таком режиме – нет,
      – пояснил Владимир Мартыненко.

      "Режим карантина и те обязательства, которые они на себя взяли, предполагали, что они там (на обсервации – 24 канал) будут находиться. Законом предусмотрено нарушение режима самоизоляции и предусмотрены штрафные санкции. Это не ограничение свободы – это карантин", – добавил Мартыненко.

      карантин
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      "Все эти люди они вернулись в Украину двумя авиарейсами. Речь идет о том, . что все они идентифицированы и есть все их данные. Я очень надеюсь, что суд примет решение и все они понесут наказание", – сообщил Мартыненко,

      Председатель Общественного совета при МВД пояснил, что принудительно их на обсервацию не вернут. Мартыненко надеется, что люди продолжат режим самоизоляции, но уже не в отеле "Казацкий", а по месту своего проживания.

      Смотрите объяснения Владимира Мартыненко:

       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Штрафы Новости Киева Министерство внутренних дел
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