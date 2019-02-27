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      Что или, точнее, кто нарушил рутиное противостояние в Венесуэле?

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      О колумбийских "зеленых человечках"
      О колумбийских "зеленых человечках" / Южный Курьер

      Давно ничего не писал про Венесуэлу. Во многом потому, что формат имеющего место там противостояния принял рутинную, вялотекущую форму. Но, недавние события все изменили, и имеет смысл вернуться к теме далекой южно-американской Боливарианской Республики.

      Дело в том, что намедни было совершено вооруженное нападение группой неизвестных, на пограничный пункт венесуэльской Национальной гвардии "Мулата" между штатом Тачира и Колумбией". Атака была отбита, но военные не исключают, что это была разведка боем.

      Вот такой вот инцидент имел место на границе с Колумбией. Страной, которая пытается настойчиво поставить гуманитарную помощь в Венесуэлу, наращивает военное присутствие на границе с восточной соседкой и принимает регулярно борты из США.

      Иными словами, если данное нападение не является дезинформацией "Мадуровцев", с целью подогрева промадуровского общественного мнения накануне еще более жестких мер по противодействию оппозиции. Значит мы и вправду стали свидетелями первого проявления "зеленых человечков" с креольским акцентом. Причем, хороший друг Путина, на себе ощутит ту же самую тактику, какую Кремль в 2014-м применил при захвате территорий Украины.

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      Ведь и вправду, гвардейцы Мадуро не могут точно сказать, кто на них напал. Однако вряд ли это было взбунтовавшиеся местные жители, поскольку нападавшие были хорошо вооружены и экипированы.

      Что же, операция "принуждение к миру", или, скорее, "накормим венесуэльцев" получила "зеленый свет"? Очень даже может быть. Причем, когда я в последний раз описывал ситуацию на границе с Венесуэлой, а именно, сосредоточение военных Колумбии и Бразилии, сердобольные гуманисты мне парировали, что США не поддержат военное вторжение в эту страну. Мол – не демократично.

      Забавно, но слепая вера в светоч демократии, почему-то в памяти неких индивидуумов нивелирует историческую практику Вашингтона решать силовыми методами проблемы геополитического масштаба. В случае же с Мадуро, он не только является не признанным президентом страны, занимающимся форменным геноцидом собственного же народа, но и буквально на днях совершил критическую ошибку. А именно – отдал приказ сжечь грузовики с гуманитарной помощью.

      Между тем, согласно Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, а именно, ее статьи 23, части IV-й, Колумбия имела все права на беспрепятственный провоз медикаментов, предметов медицинского назначения, продуктов питания и т.д., предназначенных для гражданского населения. Но, куда интереснее, в контексте сего документа, иной законодательный акт, а именно – Статья 187-11 конституции Венесуэлы, согласно которой парламент, в случае гуманитарного кризиса, может позволить размещение иностранных военных на территории Венесуэлы.

      А потому, как любят говорить за поребриком, "шах и мат!" Вопрос в другом, как скоро наступит час "шаха" и момент "мата". А пока, да, проверка боем тех, кого там нет или латиноамериканский "привет" Владимиру Владимировичу.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости США Венесуэла
      Источник: 24 Канал
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