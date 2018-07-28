Что интересного нашли журналисты в декларации Богдана Чобитка, который может возглавить ГБР

Теща офицера Службы безопасности Украины Богдана Чобитка, который, по данным СМИ, может возглавить управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований, получила в подарок дом в селе Вишенки вблизи столицы.

Об этом сообщает проект "Декларации" (Bihus.Info).

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Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, 275-метровий дом и три земельных участка под ним общей площадью 25 соток отошли 60-летней Елене Кац по договорам дарения в феврале 2016 года. Предварительной владелицей дома в реестре указана Анна Овчинникова – соучредитель садоводческого общества "Мельница-Плюс", на территории которого он расположен. Стоимость подобных дворов в Вишеньках, однако с меньшими земельными участками, в настоящее время колеблется в пределах 200-250 тысяч долларов.

Как известно, декларации работников СБУ засекречены. В открытом доступе нам удалось найти только одну бумажную декларацию Богдана Чобитка за 2015 год, которую он подавал как кандидат в ГБР, но в ней по непонятным причинам отсутствует страница о его недвижимом имуществе. Члены семьи Чобитка обладают лишь 15 сотками земли.



Согласно декларации, на его жену оформлены автомобили Mercedes-Benz GL 450 2008 года Mini Cooper 2011 и моторный катер Azura 520 2014 выпуска. Их совокупная стоимость в настоящее время составляет около 50-55 тысяч долларов.



Azura 520



Mercedes-Benz GL 450



Mini Cooper

В Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Богдан Чобиток работает с 1999 года. Мать СБУшника Алла Чобиток с 2002 года является судьей Апелляционного суда города Киева.

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Напомним, недавно "Украинская Правда" опубликовала список кандидатов, которые уже якобы "утверждены" на руководящие должности в ГБР. Богдан Чобиток фигурирует в нем как будущий начальник управления внутреннего контроля.



А подробнее о том, как проходили собеседования, смотрите в сюжете журналистов Bihus.Info.