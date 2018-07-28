15:44
28 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 19°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
  • вторник
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Преподобная Поклонская. Политическое мясо россиян
Вєсті Кремля
22:25, 27 июля
Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
Вєсті.UA
22:48, 27 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что интересного нашли журналисты в декларации Богдана Чобитка, который может возглавить ГБР

35 Читати новину українською
ДБР
ДБР / Фото из открытых источников

Теща офицера Службы безопасности Украины Богдана Чобитка, который, по данным СМИ, может возглавить управление внутреннего контроля Государственного бюро расследований, получила в подарок дом в селе Вишенки вблизи столицы.

Об этом сообщает проект "Декларации" (Bihus.Info).

Читайте также: Как таможенники-близнецы прячут свою недвижимость у тёщ, а машины у матерей

Согласно выписке из Реестра прав на недвижимое имущество, 275-метровий дом и три земельных участка под ним общей площадью 25 соток отошли 60-летней Елене Кац по договорам дарения в феврале 2016 года. Предварительной владелицей дома в реестре указана Анна Овчинникова – соучредитель садоводческого общества "Мельница-Плюс", на территории которого он расположен. Стоимость подобных дворов в Вишеньках, однако с меньшими земельными участками, в настоящее время колеблется в пределах 200-250 тысяч долларов.

Бігус

Бігус

Бігус

Бігус

Как известно, декларации работников СБУ засекречены. В открытом доступе нам удалось найти только одну бумажную декларацию Богдана Чобитка за 2015 год, которую он подавал как кандидат в ГБР, но в ней по непонятным причинам отсутствует страница о его недвижимом имуществе. Члены семьи Чобитка обладают лишь 15 сотками земли.

Согласно декларации, на его жену оформлены автомобили Mercedes-Benz GL 450 2008 года Mini Cooper 2011 и моторный катер Azura 520 2014 выпуска. Их совокупная стоимость в настоящее время составляет около 50-55 тысяч долларов.

Бігус
Azura 520

Бігус
Mercedes-Benz GL 450

Бігус 
Mini Cooper

В Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Богдан Чобиток работает с 1999 года. Мать СБУшника Алла Чобиток с 2002 года является судьей Апелляционного суда города Киева.

Читайте также: От вони дерьма до разрушения домов: какое "счастье" принесла "Наша Ряба" Косюка жителям сел

Напомним, недавно "Украинская Правда" опубликовала список кандидатов, которые уже якобы "утверждены" на руководящие должности в ГБР. Богдан Чобиток фигурирует в нем как будущий начальник управления внутреннего контроля.

А подробнее о том, как проходили собеседования, смотрите в сюжете журналистов Bihus.Info.

 

Теги: Новости Украины е-декларирование Государственное бюро расследований
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня, 15:16 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 17715
Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
сегодня, 15:00 Кому вигідно перетворити війни з корупцією на війни антикорупціонерів
Олександра Дрік
Жаркое лето на планете
сегодня, 12:51 Жаркое лето на планете
Борис Немировський
Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
сегодня, 12:01 Радар как убийца реформ, или снова здравствуй, забытое ГАИ
Блог Медіа
Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
сегодня, 11:01 Загорать или нет: самые распространенные мифы о загаре
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Футбольные ворота убили мальчика на Закарпатье
 27 марта 2016 , 18:36
Минздрав: Уровень рождаемости в Украине равен уровню смертности
 16 марта 2012 , 09:24 10
Топ-новости: "Шахтер" упустил победу над "Севильей", Селезнёв очередной раз эффектно забивает в России
 29 апреля 2016 , 07:30
Бояться надо было не "Шахтера", а того, что происходит в "Динамо", – эксперт
 28 августа 2016 , 09:39
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук