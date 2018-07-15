Что известно о ГРУшниках, которые причастны к вмешательству в выборы США

"Супервторник" – так в США назвали 1 марта 2016 года. Именно тогда, за полгода до выборов президента в стране проводили праймериз – выборы кандидатов от партий. И именно в марте группа россиян начала атаку на кандидата Хиллари Клинтон.

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ГРУшники: Алексей Лукашев, Борис Антонов и Иван Ермаков разослали письма с вредоносным кодом трем сотням пользователей, связанным с командой Клинтон. В частности, руководителю штаба Джону Подести. Перейдя на фейковый ресурс, люди автоматически попадали на скрытые сайты, созданные ГРУшниками. После этого взлом личных ящиков был лишь вопросом времени.

Некто Иван Ермаков – офицер ГРУ, участвовал в сломе минимум двух почтовых ящиков. Документы, украденные из них, затем были опубликованы на сайте DCLeaks.com. В то же время россиянин запустил специальный интернет-протокол, который идентифицировал компьютеры, планшеты и смартфоны, подключенные к сети Национального демократического комитета. И сломал систему.