Что известно о ГРУшниках, которые причастны к вмешательству в выборы США
25 человек и три организации. И все они из России, и все причастны к незаконному вмешательству в прошлые выборы в США. Об этом на днях заявил спецпрокурор США Роберт Мюллер. И назвал конкретные фамилии тех, кто взломал компьютерные системы, похитил документы и личную переписку тогдашнего кандидата на должность президента – Хиллари Клинтон. Что, вероятно, привело к ее поражению
"Супервторник" – так в США назвали 1 марта 2016 года. Именно тогда, за полгода до выборов президента в стране проводили праймериз – выборы кандидатов от партий. И именно в марте группа россиян начала атаку на кандидата Хиллари Клинтон.
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ГРУшники: Алексей Лукашев, Борис Антонов и Иван Ермаков разослали письма с вредоносным кодом трем сотням пользователей, связанным с командой Клинтон. В частности, руководителю штаба Джону Подести. Перейдя на фейковый ресурс, люди автоматически попадали на скрытые сайты, созданные ГРУшниками. После этого взлом личных ящиков был лишь вопросом времени.
Некто Иван Ермаков – офицер ГРУ, участвовал в сломе минимум двух почтовых ящиков. Документы, украденные из них, затем были опубликованы на сайте DCLeaks.com. В то же время россиянин запустил специальный интернет-протокол, который идентифицировал компьютеры, планшеты и смартфоны, подключенные к сети Национального демократического комитета. И сломал систему.
Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
Еще двое россиян-хакеров: Николай Козачок и Артем Малышев. Они установили на десяти компьютерах вирус X-agent, с помощью которого впоследствии украли документы. Интересно, что все полученные данные переправляли на арендованный ГРУ сервер, расположенный в Аризоне. Штате, где оба кандидата: Клинтон и Трамп фактически имели одинаковую поддержку.
Злоумышленники обнародовали личную переписку команды Клинтон через организацию, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер называет "Организация -1". 20 тысяч писем специально выложили за несколько дней до съезда демократической партии, чтобы навредить имиджу Клинтон.
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К тому же подозреваемые незаконно получили персональные данные 500 тысяч американских избирателей, которые добжны были в электронном виде подтвердить свое голосование через интернет. Все эти фамилии россиян и факты уже установили в ходе глобального расследования. Американский прокурор Роберт Мюллер требует от всех фигурантов сотрудничать со следствием. Впрочем, ни один из них не задержан, поскольку находятся в России.
Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.