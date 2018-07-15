22:58
15 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
24°C 16°C
  • понедельник
    26°C 19°C
  • вторник
    21°C 18°C
  • среда
    22°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Что известно о ГРУшниках, которые причастны к вмешательству в выборы США

73 Читати новину українською

25 человек и три организации. И все они из России, и все причастны к незаконному вмешательству в прошлые выборы в США. Об этом на днях заявил спецпрокурор США Роберт Мюллер. И назвал конкретные фамилии тех, кто взломал компьютерные системы, похитил документы и личную переписку тогдашнего кандидата на должность президента – Хиллари Клинтон. Что, вероятно, привело к ее поражению

"Супервторник" – так в США назвали 1 марта 2016 года. Именно тогда, за полгода до выборов президента в стране проводили праймериз – выборы кандидатов от партий. И именно в марте группа россиян начала атаку на кандидата Хиллари Клинтон.

Читайте также: Минюст США обнародовал имена российских разведчиков, которых обвиняют во вмешательстве в выборы

ГРУшники: Алексей Лукашев, Борис Антонов и Иван Ермаков разослали письма с вредоносным кодом трем сотням пользователей, связанным с командой Клинтон. В частности, руководителю штаба Джону Подести. Перейдя на фейковый ресурс, люди автоматически попадали на скрытые сайты, созданные ГРУшниками. После этого взлом личных ящиков был лишь вопросом времени.

Некто Иван Ермаков – офицер ГРУ, участвовал в сломе минимум двух почтовых ящиков. Документы, украденные из них, затем были опубликованы на сайте DCLeaks.com. В то же время россиянин запустил специальный интернет-протокол, который идентифицировал компьютеры, планшеты и смартфоны, подключенные к сети Национального демократического комитета. И сломал систему.

 
Дональд Трамп і Гіларі Клінтон

Дональд Трамп и Хиллари Клинтон

Еще двое россиян-хакеров: Николай Козачок и Артем Малышев. Они установили на десяти компьютерах вирус X-agent, с помощью которого впоследствии украли документы. Интересно, что все полученные данные переправляли на арендованный ГРУ сервер, расположенный в Аризоне. Штате, где оба кандидата: Клинтон и Трамп фактически имели одинаковую поддержку.

Злоумышленники обнародовали личную переписку команды Клинтон через организацию, которую спецпрокурор США Роберт Мюллер называет "Организация -1". 20 тысяч писем специально выложили за несколько дней до съезда демократической партии, чтобы навредить имиджу Клинтон.

Читайте также: Вмешательство РФ в выборы США: обвиняемая в разглашении секретной информации признала вину

К тому же подозреваемые незаконно получили персональные данные 500 тысяч американских избирателей, которые добжны были в электронном виде подтвердить свое голосование через интернет. Все эти фамилии россиян и факты уже установили в ходе глобального расследования. Американский прокурор Роберт Мюллер требует от всех фигурантов сотрудничать со следствием. Впрочем, ни один из них не задержан, поскольку находятся в России.

Напомним, Министерство юстиции США обвинило 12 российских разведчиков во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Выборы в США Хиллари Клинтон Новости США Новости России
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
сегодня, 22:09 Главные новости 15 июля: финал ЧМ-2018, пожар на Закарпатье, Хабенский в базе "Миротворца"
200
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 386
Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: приключения "Малыша Трампа", акция "евробляхеров" и креатив черновчан
349
Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Отважный хорват 4 года воюет за Украину, продажа роскошного Межигорья, – топ-5 видео недели
178
Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
сегодня, 19:01 Россия – не Украина, или Требовать от российских либералов тождественности с украинцами глупо
Блог Медіа 621
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
 23 марта , 12:00
Ракетный удар по Сирии: все детали военной операции
 14 апреля , 15:14
Кризис с мобильной связью на Донбассе: в Vodafone отличились громким заявлением
 23 января , 21:32
Что может ждать простых украинцев во время заполнения нулевой декларации: в Раде дали прогноз
 27 февраля , 09:27
На Ивано-Франковщине мужчина бросил гранату в толпу: много раненых
 21 мая , 02:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук