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      Что известно о колонии осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова: фото, видео

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      Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии
      Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии / Коллаж 24 канала

      Второй осужденный за смертельное ДТП в Харькове Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №23 в Полтавской области.

      Что известно о Крюковской исправительной колонии? Учреждение в селе Божковское Полтавской области является колонией минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания. Здесь отбывают наказание мужчины, осужденные за умышленные преступления.

      Сравните: С церковью, джакузи и тренажерным залом: что известно о колонии, куда этапировали Зайцеву

      В учреждении также обустроен сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для мужчин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности.

      Крюківська колоніяКрюковская исправительная колония №29 на Полтавщине / Кадр из видео

      На территории учреждения мужчины ухаживают за скотом, обрабатывают поля, выращивают зерновые, технические и бахчевые культуры, перерабатывают крупы и муку. Есть своя пекарня.

      Крюківська колонія Дронов хліб пекарня
      На территории Крюковской колонии есть собственная пекарня / Кадр из видео

      При колонии был создан сектор для лиц, ранее работавших в правоохранительных органах, в прокуратуре, в суде.

      В колонии осужденные не только работают, за что получают зарплату, при желании они могут учиться и заниматься творчеством.

      Крюківська колонія засудженіОсужденные могут заниматься творчеством в свободное время / Кадр из видео

      Как выглядит Крюковская исправительная колония: смотрите видео

      Сравните, как выглядит Покровская женская колония, где отбывает наказание главная фигурантка смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева.

      Смотрите фото, как выглядит колония, в которой будет отбывать наказание Алена Зайцева:


      Дронов Зайцева ДТП Харків колоніїРасположение колоний, где будут отбывать наказание осужденные за смертельное ДТП в Харькове / Инфографика: mediaport.ua

      Что известно о смертельном ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.

      Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

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      Теги: Новости недвижимости Расследования СІЗО Новости Полтавы Новости Харькова ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
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