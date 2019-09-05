Что известно о колонии осужденного за ДТП в Харькове Геннадия Дронова: фото, видео

Второй осужденный за смертельное ДТП в Харькове Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №23 в Полтавской области.

Что известно о Крюковской исправительной колонии? Учреждение в селе Божковское Полтавской области является колонией минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания. Здесь отбывают наказание мужчины, осужденные за умышленные преступления.

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В учреждении также обустроен сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для мужчин, которые впервые осуждены за преступления, совершенные по неосторожности.

Крюковская исправительная колония №29 на Полтавщине / Кадр из видео

На территории учреждения мужчины ухаживают за скотом, обрабатывают поля, выращивают зерновые, технические и бахчевые культуры, перерабатывают крупы и муку. Есть своя пекарня.



На территории Крюковской колонии есть собственная пекарня / Кадр из видео

При колонии был создан сектор для лиц, ранее работавших в правоохранительных органах, в прокуратуре, в суде.

В колонии осужденные не только работают, за что получают зарплату, при желании они могут учиться и заниматься творчеством.

Осужденные могут заниматься творчеством в свободное время / Кадр из видео

Как выглядит Крюковская исправительная колония: смотрите видео

Сравните, как выглядит Покровская женская колония, где отбывает наказание главная фигурантка смертельного ДТП в Харькове Алена Зайцева.

Смотрите фото, как выглядит колония, в которой будет отбывать наказание Алена Зайцева:



Расположение колоний, где будут отбывать наказание осужденные за смертельное ДТП в Харькове / Инфографика: mediaport.ua

Что известно о смертельном ДТП в Харькове?8 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.



Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.