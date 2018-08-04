День рождения Меган Маркл: биография девушки, покорившей сердце принца Гарри

Принц Гарри и Меган Маркл женились в мае 2018 года, а за роскошной церемонией внимательно следил весь мир. Однако, еще до свадьбы девушку считали "неформатом" для королевской семьи, почему – читайте дальше.

Семья

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). К слову, она на три года старше принца Гарри.

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Ее отец – режиссер с голландским и ирландскими корнями. А мама – афроамериканка, которая работает психотерапевтом и преподавателем йоги.

Когда девушка стала членом королевской семьи, ее отец и другие родственники охотно пошли на контакт со СМИ, рассказывая подробности своих отношений с Меган и делая достаточно оскорбительные заявления.



Меган Маркл в старшей школе

Меган Маркл с мамой

Меган Маркл с отцом

Развод

Маркл уже была замужем. Тогда ее избранником был малоизвестный кинорежиссер и продюсер Тревор Энгельсон.

Однако их брак продлился всего два года (2011-2013 гг). Как пишет The Sun со ссылкой на источники Woman's Day, в то время Меган получила роль в "Форс-мажорах" что существенно повлияло на отношения с мужем, в частности, пара не выдержала испытания расстоянием.



Свадьба Меган и Тревора

Свадьба Меган и Тревора (Меган в центре)

Карьера

Девушка закончила Северо-Западный университет по специальности "Театр и международные отношения". Некоторое сам Меган работала в американском посольстве в Буэнос-Айресе.

Но ее звездный путь начался с роли в американском сериала "Форс-мажоры" (Suits, 2011). Также актриса снялась в сериалах "C.S.I.: Место преступления Майами" (CSI: Miami) и "90210: Новое поколение" (90210) и нескольких фильмах.

В сериале Маркл неоднократно приходилось сниматься в откровенных сценах, поэтому ее профессия не очень подходит для будущей жены принца.



Кадр из сериала "Форс-мажоры"

Актриса завершила кинокарьеру, а седьмой сезон "Форс-мажоров" стал для Меган последним. Кроме того, вместе с ней из проекта ушел ее коллега и экранный возлюбленный – актер Патрик Джей Адамс.

Благотворительность

Маркл является глобальным послом фонда World Vision Canada. Она посещала африканскую Руанду в рамках кампании по борьбе за общий доступ к чистой воде. Также она летала в Афганистан, чтобы поддержать американских военных, которые там служили. В 2014 году актриса участвовала в кампании ООН за гендерное равенство.

Также в январе этого года Меган летала в Индию, чтобы пообщаться с девушками и женщинами на тему стигматизации менструаций и написала эссе об этой проблеме.



Меган в Африке

Меган в Африке

Меган Маркл и Джастин Трюдо

Меган Маркл и Джастин Трюдо

Меган Маркл и Серена Вильямс

Хобби

Меган имеет двух собак Богарта и Гайя, которых она взяла из приюта. Девушка в свободное время занимается йогой.



Жена принца Гарри имеет двух собак

Феминистка

Герцогиня Сассекская не раз продемонстрировала феминистские жесты, чем удивляет и восхищает сторонников королевства.

Например, после завершения официальной части празднования юбилея Королевских военно-воздушных сил принц Гарри и Меган Маркл последними покинули балкон. В момент, когда принц Гарри первый шагнул за пределы балкона, Меган в завершение положила свою руку на спину мужу, а затем аккуратно взяла его под руку.



Принц Гарри и Меган Маркл

Еще раз феминистическую позицию Маркл выражала в день свадьбы, когда садилась в машину с принцем Гарри и открыла ему дверь автомобиля, а также во время их первого совместного выхода после бракосочетания. Тогда Меган также положила руку на плечо, покидая с ним официальное мероприятие.