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      Что известно о первом в Киеве коворкинге на природе

      17 Читати новину українською
      В Гидропарке обустроят первый в Киеве коворкинг на природе
      В Гидропарке обустроят первый в Киеве коворкинг на природе / facebook.com/skvorechnikcafe

      Учредители городского эко-пространства "Скворечник" анонсировали обустройство первого в Киеве коворкинга на природе.

      Место для работы на свежем воздухе под названием Green hub планируют создать недалеко от станции метро Гидропарк в нескольких метрах от пляжа на Днепре.

      Смотрите также: Международная сеть коворкингов открыла первый в центре Киева: как он выглядит

      Пространство будет работать по принципу zero waste ("ноль отходов"). Здесь будут сортировать мусор, использовать многоразовую посуду, а мебель будет из переработанных материалов.

      По словам организаторов, Green hub станет идеальным местом для работы в душном мегаполисе летом. Отдохнуть от работы можно будет среди зелени и деревьев, повалявшись в гамаке, занявшись йогой, а в 100 метрах – пляж Днепра.

      Вечером в будни и на выходных здесь будут проводить лекции и мастер-классы.

      коворкінг Київ Гідропарк Скворечник

      Хаб обустроят в геодезическом куполе диаметром 12 метров.

      купол коворкінг Київ
      Коворкинг на природе обустроят в геодезическом куполе

      Час работы в таком коворкинге на свежем воздухе обойдется в 35-40 гривен, а весь день – 220 гривен.

      Приобщиться к созданию Green hub может каждый желающий, поддержав проект на Спільнокошті.

      В Киеве планируют открыть первый коворкинг на природе: смотрите видео


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      Теги: Новости Киева Экология Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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