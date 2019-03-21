Что известно о первом в Киеве коворкинге на природе
Учредители городского эко-пространства "Скворечник" анонсировали обустройство первого в Киеве коворкинга на природе.
Место для работы на свежем воздухе под названием Green hub планируют создать недалеко от станции метро Гидропарк в нескольких метрах от пляжа на Днепре.
Смотрите также: Международная сеть коворкингов открыла первый в центре Киева: как он выглядит
Пространство будет работать по принципу zero waste ("ноль отходов"). Здесь будут сортировать мусор, использовать многоразовую посуду, а мебель будет из переработанных материалов.
По словам организаторов, Green hub станет идеальным местом для работы в душном мегаполисе летом. Отдохнуть от работы можно будет среди зелени и деревьев, повалявшись в гамаке, занявшись йогой, а в 100 метрах – пляж Днепра.
Вечером в будни и на выходных здесь будут проводить лекции и мастер-классы.
Хаб обустроят в геодезическом куполе диаметром 12 метров.
Коворкинг на природе обустроят в геодезическом куполе
Час работы в таком коворкинге на свежем воздухе обойдется в 35-40 гривен, а весь день – 220 гривен.
Приобщиться к созданию Green hub может каждый желающий, поддержав проект на Спільнокошті.
В Киеве планируют открыть первый коворкинг на природе: смотрите видео
смотрите также
-
17 март 2019"Зеленые газоны" для трамваев: зачем это нужно?
-
-