Что известно о первом в Киеве коворкинге на природе

Учредители городского эко-пространства "Скворечник" анонсировали обустройство первого в Киеве коворкинга на природе.

Место для работы на свежем воздухе под названием Green hub планируют создать недалеко от станции метро Гидропарк в нескольких метрах от пляжа на Днепре.

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Пространство будет работать по принципу zero waste ("ноль отходов"). Здесь будут сортировать мусор, использовать многоразовую посуду, а мебель будет из переработанных материалов.

По словам организаторов, Green hub станет идеальным местом для работы в душном мегаполисе летом. Отдохнуть от работы можно будет среди зелени и деревьев, повалявшись в гамаке, занявшись йогой, а в 100 метрах – пляж Днепра.

Вечером в будни и на выходных здесь будут проводить лекции и мастер-классы.

Хаб обустроят в геодезическом куполе диаметром 12 метров.



Коворкинг на природе обустроят в геодезическом куполе

Час работы в таком коворкинге на свежем воздухе обойдется в 35-40 гривен, а весь день – 220 гривен.

Приобщиться к созданию Green hub может каждый желающий, поддержав проект на Спільнокошті.

В Киеве планируют открыть первый коворкинг на природе: смотрите видео