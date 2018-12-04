Что известно о состоянии пленных украинских моряков: повреждено сухожилие и ранение ног

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что получила информацию от российской коллеги Татьяны Москальковой о состоянии взятых в плен украинских моряков, содержащихся в двух СИЗО Москвы.

24 канал сообщал, что пленных русскими украинских моряков разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины в дальнейшем пытаются попасть в моряков.

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В частности, московский омбудсмен пообщалась с ранеными моряками в СИЗО "Матросская тишина". По ее словам, они получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлена теплая одежда и обувь. Двое из них уже выходят на прогулки. Они имеют легкие поражения рук, у одного из них – повреждены сухожилия. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям,

– написала Денисова на своей Facebook-странице.

У третьего украинского военнопленного – ранение обеих ног. Ему дали костыли, и камера моряка оборудована удобствами для передвижения.

"В целом, по словам Татьяны Потяевой, наши военные выглядят нормально. Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", – добавила украинский омбудсмен.

Москалькова также сообщила, что омбудсмен Москвы посетила украинских военнопленных в СИЗО "Лефортово".

Ухудшение состояния их здоровья не наблюдалось. Они также снабжены теплыми вещами. Для ребят уже открыты внутритюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства,

– написала Денисова.

Москалькова также рассказала Денисовой о том, что украинский консул может посетить моряков, однако, по информации консула, официального разрешения на посещение от российской власти он еще не получил.

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"Относительно общения родственников с моряками, то по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь из Керчи". Надеюсь, что российская власть в ближайшее время все же даст разрешение украинскому консулу на встречу с нашими военными моряками", – написала украинская омбудсмен.

Она добавила, что также будет настаивать на предоставлении ей как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека разрешения на посещение украинских военнопленных.

Почему россияне взяли в плен украинских моряков?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинских кораблях, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых арестовали в оккупированном Крыму и впоследствии вывезли в СИЗО Москвы.

После инцидента на Азове Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря.