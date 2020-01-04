Что известно о судьбе тигров, которых нашли в Киеве

В Киеве в клетках нашли шестерых тигров. Они были грязные, голодные и напуганные. Впоследствии выяснилось, что ранее зверей держал один из комплексов отдыха. Но, когда он закрылся – тигры оказались никому не нужными.

Хищников сняла зоозащитница Евгения Прокопенко. О том, что на Водниковом острове в Киеве в тесной клетке рычат тигры – ей сообщил знакомый, а ему – рыбаки.

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Евгения сразу же вызвала полицию. Правоохранители начали уголовное производство за жестокое обращение с животными.

Раньше здесь был клуб отдыха Tiger Club. Как долго животные находятся на заброшенной базе и почему – журналисты хотели узнать у владельца. Однако дозвониться к нему не удалось.



Владелец животных

Поэтому журналисты 24 канала поехали на остров, чтобы воочию увидеть, что с животными. Но охранник в комплекс не пустил. Между тем, владелец контактирует с зоозащитницей и соглашается передать животных.

Кто-то заводит кошек, а кто-то может позволить тигра. Просто, насколько я знаю, сейчас человек не постоянно находится в Украине. Я склонна ему верить, что он беспокоится об их судьбе, поэтому сейчас добровольно их отдает на передержку,

– рассказала зоозащитница Евгения Прокопенко.

Зоозащитники надеются, что тигров заберут уже в эти выходные. Приютить их у себя согласились сразу два заведения: экопарк в Харькове и приют для диких животных на Киевщине. В последнем – сейчас живет львица, которую бывшие владельцы били током.

Она была в очень плохом состоянии, с поломанным позвоночником и ни один зоопарк не брал ее,

– вспомнила владелица приюта для диких животных Наталья Попова.

Сейчас львица Яна живет в приюте. Для нее построили большой вольер, с бассейном и обогревом. Она – едва ли не единственный постоянный житель. Других львов, здоровее, удается вернуть в Африку.



Львица Яна

Содержание одного льва в месяц обходится в более, чем 20 тысяч гривен. Наталья согласна заняться и реабилитацией тигров. А главную проблему видит в том, что купить вот такого хищника в Украине может любой желающий.

В интернете есть объявления – тигра можно купить за 8 тысяч долларов. И как сложится его судьба – никто не контролирует.



Объявление о купле тигра