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      Что известно о судьбе тигров, которых нашли в Киеве

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      В Киеве в клетках нашли шестерых тигров. Они были грязные, голодные и напуганные. Впоследствии выяснилось, что ранее зверей держал один из комплексов отдыха. Но, когда он закрылся – тигры оказались никому не нужными.

      Хищников сняла зоозащитница Евгения Прокопенко. О том, что на Водниковом острове в Киеве в тесной клетке рычат тигры – ей сообщил знакомый, а ему – рыбаки.

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      Евгения сразу же вызвала полицию. Правоохранители начали уголовное производство за жестокое обращение с животными.

      Раньше здесь был клуб отдыха Tiger Club. Как долго животные находятся на заброшенной базе и почему – журналисты хотели узнать у владельца. Однако дозвониться к нему не удалось.

      тигри у києві
      Владелец животных

      Поэтому журналисты 24 канала поехали на остров, чтобы воочию увидеть, что с животными. Но охранник в комплекс не пустил. Между тем, владелец контактирует с зоозащитницей и соглашается передать животных.

      Кто-то заводит кошек, а кто-то может позволить тигра. Просто, насколько я знаю, сейчас человек не постоянно находится в Украине. Я склонна ему верить, что он беспокоится об их судьбе, поэтому сейчас добровольно их отдает на передержку,
      – рассказала зоозащитница Евгения Прокопенко.

      Зоозащитники надеются, что тигров заберут уже в эти выходные. Приютить их у себя согласились сразу два заведения: экопарк в Харькове и приют для диких животных на Киевщине. В последнем – сейчас живет львица, которую бывшие владельцы били током.

      Она была в очень плохом состоянии, с поломанным позвоночником и ни один зоопарк не брал ее,
      – вспомнила владелица приюта для диких животных Наталья Попова.

      Сейчас львица Яна живет в приюте. Для нее построили большой вольер, с бассейном и обогревом. Она – едва ли не единственный постоянный житель. Других львов, здоровее, удается вернуть в Африку.

      тигри у києві
      Львица Яна

      Содержание одного льва в месяц обходится в более, чем 20 тысяч гривен. Наталья согласна заняться и реабилитацией тигров. А главную проблему видит в том, что купить вот такого хищника в Украине может любой желающий.

      В интернете есть объявления – тигра можно купить за 8 тысяч долларов. И как сложится его судьба – никто не контролирует.

      тигри у києві
      Объявление о купле тигра

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      3 января
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Киева
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