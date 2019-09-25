Что известно о военном, который погиб во время спецоперации по вывозу Цемаха

7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Однако общество разозлило возвращение РФ Владимира Цемаха, который был главным и единственным свидетелем по делу сбивания МН17 на Донбассе. А операция по вывозу террориста из оккупированной территории стоила нам смерти украинского разведчика – Александра Колодяжного.

Об этом рассказал его собрат Дмитрий Гержан в интервью программы "Хроники необъявленной войны" на 24 канале.

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Дмитрий отметил, что они вместе участвовали в спецоперации по вывозу Цемаха из оккупированной территории. "Когда мы практически подошли к точке, откуда должны были забрать бесчувственное тело Цемаха, попали на минное поле. Саша шел первым, я услышал под ним взрыв и бросился его вытаскивать. В то время раздался второй взрыв и я понял, что мне оторвало ногу", – сказал Гержан.



Александр Колодяжный

Известно, что об Александре Колодяжном говорили еще задолго до этой операции.

Саша за эти пять лет войны стал легендарной личностью, он действительно Воин с большой буквы. Саша ушел на войну добровольцем, попав в подразделение, в котором проходил свою службу. Пробыл две ротации в Донецком аэропорту. Был даже случай, Саша со своими собратьями на терминале вывешивали украинский флаг. Это героический поступок, ведь нужно было показать врагу, что наш дух не сломить и волю к победе,

– ответил его товарищ.

Он добавил, что впоследствии Александр прошел большинство всех горячих точек, в том числе и начало освобождения Марьинки.

"Меня восхищала его невероятная скромность. Общаясь с ним, я не мог понять, как в таком скромном человеке может скрываться такой невероятный дух воина. Он никогда ничего не афишировал, и не хвастался. При этом он был очень дружелюбен, вежлив и спокоен. Никогда я ни видел, что в Саши были какие-то конфликты", – подытожил Дмитрий.

Отметим, что вопрос обмена пленными был остановлен до того момента, когда Украина получила Цемаха. После этого у России проявился интерес, чтобы осуществить этот обмен.



Владимир Цемах, которого обменяли на украинских пленных

Стоил ли вывоз Цемаха цены жизни украинского бойца?

Дмитрий Гержан подчеркнул, что в любом случае стоило это делать. "Хочу сказать, что и сотни Цемахов не стоят жизни Александра, но так случилось. Мы выполняли свою работу. Каждый из нас, идя в армию, понимает ответственность и последствия", – добавил он.

Почему Цемах важен?​

Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры по делу о сбивании рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, с которого и сбили малазийский Boeing.



​Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбивании в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди других удерживаемых лиц передали России.

Видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 25 сентября 2019: