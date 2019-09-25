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      Что известно о военном, который погиб во время спецоперации по вывозу Цемаха

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      Военный Александр Колодяжный, который погиб во время спецоперации по вывозу Цемаха
      Военный Александр Колодяжный, который погиб во время спецоперации по вывозу Цемаха / rbc.ua

      7 сентября Украина и Россия провели обмен пленными. Однако общество разозлило возвращение РФ Владимира Цемаха, который был главным и единственным свидетелем по делу сбивания МН17 на Донбассе. А операция по вывозу террориста из оккупированной территории стоила нам смерти украинского разведчика – Александра Колодяжного.

      Об этом рассказал его собрат Дмитрий Гержан в интервью программы "Хроники необъявленной войны" на 24 канале.

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      Дмитрий отметил, что они вместе участвовали в спецоперации по вывозу Цемаха из оккупированной территории. "Когда мы практически подошли к точке, откуда должны были забрать бесчувственное тело Цемаха, попали на минное поле. Саша шел первым, я услышал под ним взрыв и бросился его вытаскивать. В то время раздался второй взрыв и я понял, что мне оторвало ногу", – сказал Гержан.

      Олександр Колодяжний
      Александр Колодяжный

      Известно, что об Александре Колодяжном говорили еще задолго до этой операции.

      Саша за эти пять лет войны стал легендарной личностью, он действительно Воин с большой буквы. Саша ушел на войну добровольцем, попав в подразделение, в котором проходил свою службу. Пробыл две ротации в Донецком аэропорту. Был даже случай, Саша со своими собратьями на терминале вывешивали украинский флаг. Это героический поступок, ведь нужно было показать врагу, что наш дух не сломить и волю к победе,
      – ответил его товарищ.

      Он добавил, что впоследствии Александр прошел большинство всех горячих точек, в том числе и начало освобождения Марьинки.

      "Меня восхищала его невероятная скромность. Общаясь с ним, я не мог понять, как в таком скромном человеке может скрываться такой невероятный дух воина. Он никогда ничего не афишировал, и не хвастался. При этом он был очень дружелюбен, вежлив и спокоен. Никогда я ни видел, что в Саши были какие-то конфликты", – подытожил Дмитрий.

      Отметим, что вопрос обмена пленными был остановлен до того момента, когда Украина получила Цемаха. После этого у России проявился интерес, чтобы осуществить этот обмен.

      Володимир Цемах, якого обміняли на українських полонених
      Владимир Цемах, которого обменяли на украинских пленных

      Стоил ли вывоз Цемаха цены жизни украинского бойца?

      Дмитрий Гержан подчеркнул, что в любом случае стоило это делать. "Хочу сказать, что и сотни Цемахов не стоят жизни Александра, но так случилось. Мы выполняли свою работу. Каждый из нас, идя в армию, понимает ответственность и последствия", – добавил он.

      Почему Цемах важен?​
      Он считался главным свидетелем украинской прокуратуры по делу о сбивании рейса МН17 (теперь его называют подозреваемым). С 2014 года Владимир Цемах командовал отдельной ротой противовоздушной обороны Снежного. Именно в этом городе в июле 2014 года зафиксировали передвижение российского комплекса БУК, с которого и сбили малазийский Boeing.

      ​Цемах дал интервью российским пропагандистам, где рассказывал о сбивании в 2014 году самолета рейса MH17 над Донбассом. По его словам, пророссийские боевики якобы целились в украинские самолеты. 7 сентября Цемаха среди других удерживаемых лиц передали России.

      Видео полного выпуска видеоблога "Хроники необъявленной войны" за 25 сентября 2019:

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Жертвы Видеоблоги Вооруженные силы Украины MH17 Обмен пленными Владимир Цемах Постраждалі
      Источник: 24 канал
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