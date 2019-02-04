Что известно о вторых половинках кандидатов в президенты: интересные и малоизвестные факты

К первым леди страны всегда прикованы любопытные взгляды. В таблоидах и серьезных ток-шоу их делам, биографии и внешнему виду уделяют немало внимания. Чем отметились "вторые половинки" кандидатов в президенты Украины – узнавали журналисты 24 канала.

Скандалы в королевской семье, пикантное прошлое первой леди США Мелании Трамп и роман длиною в жизнь Эмануэля Макрона. Все это очень интересные истории, к которым приковано внимание мировых СМИ.

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Однако, больше всего украинцам запомнилась супруга бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

Людмила Янукович



Виктор Янукович и его жена Людмила

Супруга президента-беглеца запомнилась рассказами об отношениях с мужем и громкими высказываниями о влиянии США и Оранжевой революции.

Видео, где Людмила Янукович говорит "Батя, я стараюсь", пересказывая разговор с мужем

Видео про "наколотые апельсины": Людмила Януковча об Оранжевой революции

Марина Порошенко

Нынешняя первая леди Марина Порошенко в браке с президентом более 30 лет. По решению мужа бросила карьеру медика и стала домохозяйкой.



Петр Порошенко с женой Мариной

В новом статусе сопровождала мужа, перерезала ленты и начала помогать людям с инвалидностью и развивать культуру. Занималась даже судьбой футбольных болельщиков во время Лиги чемпионов.

За эти годы Марина Порошенко проявила себя очень творчески. Креативно поприветствовала Президента с Днем рождения и устроилась телеведущей на канале Ахметова, где учила зрителей делать зарядку.

Видео: Марина Порошенко приветствует своего мужа во время выпуска новостей

Видео: Марина Порошенко проводит зарядку

Видео, где Марина Порошенко неудачно читает "Завещание"

Александр Тимошенко

Подвинуть с "Олимпа" Марину Порошенко, согласно свежими рейтингами, вполне могут три другие кандидатки и .. мужчина.

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Законный муж леди Ю – Александр Тимошенко. Вместе они почти 40 лет. И за это время он также побывал за решеткой – по обвинению в хищении государственного имущества.

У нас в стране, если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой,

– заявил Александр Тимошенко.



Юлия Тимошенко со своим мужем Александром



Александр Тимошенко

Александр Тимошенко – бизнесмен. Прописан – в Чехии, где получил политическое убежище, якобы для защиты жены. Кстати, не все его зарубежные компании попали в декларацию кандидата. Местные СМИ пишут, что некоторые из них даже сотрудничают с российским предприятием в аннексированном Крыму. А журналисты-расследователи обнаружили оффшоры, через которые он зарабатывает на сети ломбардов в Украине.

Я думаю это у мужа надо спросить, я бизнесом не занимаюсь,

– ответила Юлия Тимошенко.

Однако он не публичный человек, как и жена лидера свежих рейтингов Владимира Зеленского.

Елена Зеленская

Светской жизнью Елена Зеленский не грезит, известно о ней мало. Разве что работает вместе с мужем и воспитывает детей. В объективы камер попадает редко, вместе с любимым засветилась на его съезде.



Елена Зеленская и Владимир Зеленский

Екатерина Кот-Садовая

Времени на публичную жизнь не хватает и жене кандидата в президенты и мэра Львова Андрея Садового. По крайней мере, так уверяет Екатерина. Она предпочитает характеризовать себя домохозяйкой и матерью пятерых детей.



Андрей Садовый и Екатерина Кот-Садовая

Вера Бойко

Не фиксируют камеры и жену экс-регионала Юрия Бойко. Еще 10 лет назад их можно было увидеть вместе на вечеринках, сейчас же на всех мероприятиях он только с соратниками оппоблоковцами.

Вера Бойко – мать шестерых детей, имеет недвижимость в России, там же получает зарплату и хранит деньги в банке, а также владеет акциями Луганского электроаппаратного завода.



Вера и Юрий Бойко

Юлия Мостовая

Главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая, она же – жена Анатолия Гриценко. Была рядом с мужем оба раза, когда он пытался стать президентом, и идет бок о бок и в третий раз. Поженились они 16 лет назад. В кулуарах давно ходят слухи, что в семье Гриценко главная – жена.

Я думаю, если бы Юлия Мостовая хотела руководила страной, она бы уже давно руководила,

– говорил о жене Анатолий Гриценко.



Юлия Мостовая и Анатолий Гриценко

Игорь Шевченко и поиск жены

Без первой леди боится остаться бывший министр экологии Игорь Шевченко. Кандидат даже объявил конкурс на эту вакантную должность. На его официальном сайте есть раздел с анкетой, которую мажет заполнить потенциальная дама сердца. Правда, стать женой именно президента, судя по последним рейтингам, победительнице конкурса не светит.



Пиар-технология Игоря Шевченко

Со списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).

Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.