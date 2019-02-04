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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
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      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Что известно о вторых половинках кандидатов в президенты: интересные и малоизвестные факты

      65 Читати новину українською

      К первым леди страны всегда прикованы любопытные взгляды. В таблоидах и серьезных ток-шоу их делам, биографии и внешнему виду уделяют немало внимания. Чем отметились "вторые половинки" кандидатов в президенты Украины – узнавали журналисты 24 канала.

      Скандалы в королевской семье, пикантное прошлое первой леди США Мелании Трамп и роман длиною в жизнь Эмануэля Макрона. Все это очень интересные истории, к которым приковано внимание мировых СМИ.

      Читайте также: Ненавидет, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа

      Однако, больше всего украинцам запомнилась супруга бывшего президента-беглеца Виктора Януковича.

      Людмила Янукович

      людмила янукович
      Виктор Янукович и его жена Людмила

      Супруга президента-беглеца запомнилась рассказами об отношениях с мужем и громкими высказываниями о влиянии США и Оранжевой революции.

      Видео, где Людмила Янукович говорит "Батя, я стараюсь", пересказывая разговор с мужем

      Видео про "наколотые апельсины": Людмила Януковча об Оранжевой революции

      Марина Порошенко

      Нынешняя первая леди Марина Порошенко в браке с президентом более 30 лет. По решению мужа бросила карьеру медика и стала домохозяйкой.

      марина порошенко
      Петр Порошенко с женой Мариной

      В новом статусе сопровождала мужа, перерезала ленты и начала помогать людям с инвалидностью и развивать культуру. Занималась даже судьбой футбольных болельщиков во время Лиги чемпионов.

      За эти годы Марина Порошенко проявила себя очень творчески. Креативно поприветствовала Президента с Днем рождения и устроилась телеведущей на канале Ахметова, где учила зрителей делать зарядку.

      Видео: Марина Порошенко приветствует своего мужа во время выпуска новостей

      Видео: Марина Порошенко проводит зарядку

      Видео, где Марина Порошенко неудачно читает "Завещание"

      Александр Тимошенко

      Подвинуть с "Олимпа" Марину Порошенко, согласно свежими рейтингами, вполне могут три другие кандидатки и .. мужчина.

      Читайте также: Как менялись рейтинги политиков в Украине после выборов: инфографика

      Законный муж леди Ю – Александр Тимошенко. Вместе они почти 40 лет. И за это время он также побывал за решеткой – по обвинению в хищении государственного имущества.

      У нас в стране, если ты не занимаешься политикой, то она займется тобой,
      – заявил Александр Тимошенко.

      Олександр Тимошенко
      Юлия Тимошенко со своим мужем Александром

      олександр тимошенко
      Александр Тимошенко

      Александр Тимошенко – бизнесмен. Прописан – в Чехии, где получил политическое убежище, якобы для защиты жены. Кстати, не все его зарубежные компании попали в декларацию кандидата. Местные СМИ пишут, что некоторые из них даже сотрудничают с российским предприятием в аннексированном Крыму. А журналисты-расследователи обнаружили оффшоры, через которые он зарабатывает на сети ломбардов в Украине.

      Я думаю это у мужа надо спросить, я бизнесом не занимаюсь,
      – ответила Юлия Тимошенко.

      Однако он не публичный человек, как и жена лидера свежих рейтингов Владимира Зеленского.

      Елена Зеленская

      Светской жизнью Елена Зеленский не грезит, известно о ней мало. Разве что работает вместе с мужем и воспитывает детей. В объективы камер попадает редко, вместе с любимым засветилась на его съезде.

      олена зеленська
      Елена Зеленская и Владимир Зеленский

      Екатерина Кот-Садовая

      Времени на публичную жизнь не хватает и жене кандидата в президенты и мэра Львова Андрея Садового. По крайней мере, так уверяет Екатерина. Она предпочитает характеризовать себя домохозяйкой и матерью пятерых детей.

      катерина кіт садова
      Андрей Садовый и Екатерина Кот-Садовая

      Вера Бойко

      Не фиксируют камеры и жену экс-регионала Юрия Бойко. Еще 10 лет назад их можно было увидеть вместе на вечеринках, сейчас же на всех мероприятиях он только с соратниками оппоблоковцами.

      Вера Бойко – мать шестерых детей, имеет недвижимость в России, там же получает зарплату и хранит деньги в банке, а также владеет акциями Луганского электроаппаратного завода.

      віра бойко
      Вера и Юрий Бойко

      Юлия Мостовая

      Главный редактор "Зеркала недели" Юлия Мостовая, она же – жена Анатолия Гриценко. Была рядом с мужем оба раза, когда он пытался стать президентом, и идет бок о бок и в третий раз. Поженились они 16 лет назад. В кулуарах давно ходят слухи, что в семье Гриценко главная – жена.

      Я думаю, если бы Юлия Мостовая хотела руководила страной, она бы уже давно руководила,
      – говорил о жене Анатолий Гриценко.

      Юлія Мостова
      Юлия Мостовая и Анатолий Гриценко

      Игорь Шевченко и поиск жены

      Без первой леди боится остаться бывший министр экологии Игорь Шевченко. Кандидат даже объявил конкурс на эту вакантную должность. На его официальном сайте есть раздел с анкетой, которую мажет заполнить потенциальная дама сердца. Правда, стать женой именно президента, судя по последним рейтингам, победительнице конкурса не светит.

      Ігор Шевченко дружина вибори президенти
      Пиар-технология Игоря Шевченко

      Со списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).
      Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.

      вибори президента 2019
      Выборы президента 2019: главные даты

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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