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Что известно об Оксане Марченко и почему вокруг нее возник скандал

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Почему журналисты и активисты против "кумы Путина"
Почему журналисты и активисты против "кумы Путина" / 24 канал

Ситуация вокруг потенциального участия Оксаны Марченко – жены пророссийского политика Виктора Медведчука – в одном из самых ярких украинских телевизионных шоу спровоцировала громкие обсуждения в соцсетях. Почему же популярная телеведущая и модница Марченко вызвала такой негатив?

Творческая команда телепрограммы "Телевизионная служба новостей" телеканала "1 + 1" публично выразила несогласие с решением руководства относительно участия телеведущей Оксаны Марченко в известном шоу "Танцы со звездами".

Впрочем, это не первый скандал, связанный с именем телеведущей. И причина та же – близкие отношения ее семьи с руководителями страны-оккупанта.

Кто такая Оксана Марченко

Карьера

Первые программы на телевидении, где работала Оксана – "Сдержанные вторники" и "Доброе утро, Украина!" на телеканале УТ-1. Далее были телепередачи "Моя профессия" и "Время".

Популярностью пользовались также программы "Имена" (УТ-1, "Интер") об известных личностях. А также "Шоу Оксаны Марченко", параллельно с которым был создан и благотворительный фонд – для помощи героиням программы, которые попали в трудное жизненное положение.

Марченко
Оксана Марченко вместе с Китти Спенсер на показе Dolce & Gabbana, 2018

В 2009-2017 годах Марченко была неизменной ведущей популярных телевизионных шоу "Украина имеет талант" и "Х-фактор" на канале СТБ.

Сейчас Марченко работает на телеканале "Интер" в программе "Время строить". Также она является основательницей телевизионной компании "Омега-ТВ".

Семья

Марченко является женой Виктора Медведчука и мамой двоих детей – Богдана и Дарьи. Причем Дарья (общая с Медведчуком дочь) – крестница Владимира Путина и Светланы Медведевой.

Муж Оксаны известен не только кумовством с Путиным, его политическая деятельность в Украине – ярко пророссийская. В 2014 году Медведчук даже оказался в персональном санкционном списке США против лиц, которые "угрожают миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Будинок Медведчука
Дом Медведчука-Марченко вблизи Симеиза

Хобби и предпочтения

Оксана коллекционирует картины и книги, имеет солидную домашнюю библиотеку, в которой есть и раритетные издания Пушкина и Гоголя. Ведет видеоблог о здоровом питании. Также занимается ландшафтным и дизайном интерьеров, имеет собственное архитектурное бюро.

В одном из интервью Оксана заявила, что предпочитает удобную одежду, а роскошные платья и каблуки, мол, только для эфиров. Но вместе с тем Марченко частенько бывает в центре селебрити-тусовок и гламурных мероприятий. С недавних пор – она ​​"засветилась" на роскошном показе Dolce & Gabbana, фоткалась с Наоми Кэмпбелл и леди Китти Спенсер (племянницей принцессы Дианы), а также – с мамой Илона Маска.

Скандалы и "кума Путина"

В января 2016 года активисты "Правого сектора" требовали от руководства телеканала СТБ освобождения Марченко. "Оксана Марченко не имеет морального права работать на украинском телеканале, будучи кумой Путина и женой убийц Василия Стуса", – настаивали тогда активисты.

Банер Марченко
Так жгли баннер с Марченко

В ноябре 2017 года, накануне годовщины Революции Достоинства, активисты подожгли баннер, который рекламировал тогда новую программу Оксаны Марченко на канале "Интер".

"На колоннах стадиона им. Валерия Лобановского. Рядом с местом, где погибли Нигоян Сергей, Гагикович и Жизневский. Где были искалечены десятки людей. Это троллинг такой?", – подписали тогда фото с горящим баннером на странице сообщества "Анафема" в Facebook.

Скандальной славы нажил и "морской домик" семьи Медведчука-Марченко: построен он на территории детского санатория в Симеизе, имеет "домик" собственный пляж (который по факту предназначался для санатория). В СМИ утверждают, что именно в этом доме Медведчук с женой принимали в гости своего кума Путина.

Фото: из соцсетей, tyzhden.ua, ms.detector.media, tv.ua

Теги: Новости политики Новости Украины журналисты LifeStyle Публикации Статьи Скандал Виктор Медведчук
Источник: 24 канал
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