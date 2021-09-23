Титушковод Юрий Крысин получил 8 лет тюрьмы: что о нем известно

Организатор титушек во время Революции Достоинства получил реальный срок заключения. Он причастен к пыткам журналиста Вячеслава Веремия, который трагически погиб в феврале 2014 года в Киеве.

Приговор Юрию Крысину вынес 23 сентября Дарницкий суд. Обвинения против него выдвигали прокуроры Офиса генпрокурора.

Новость дня Организатора "титушек" Крысина осудили на 8 лет по делу Майдана

"Шкаф" и "Шрек" с орбиты Юры Енакиевского

Юрия Крысина в криминальных кругах знают по кличкам "Шкаф", "Шрек" или "Крыса". Одним из его покровителей называли бывшего председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко. В целом же вышел из орбиты криминального авторитета Юры Енакиевского.

Крысин – фигурант захватов различных объектов и силового "отжима". Обычно он выходил сухим из воды, рассказывает волонтер Роман Синицын.

Невероятное количество раз светился во время захватов различных объектов донецкими и не только, в Киеве. И не только в Киеве. Избиение, угрозы, оружие. Всегда выходил сухим из воды,

– отметил он.

Во времена Революции Достоинства он стал одним из руководителей титушек, который координировал их действия.



Крысин возглавлял титушек на киевском Майдане / Фото hromadske

Именно "титушки" под руководством Юрия Крысина активно участвовали в похищениях и пытках майдановцев. В январе 2014 года он делал это даже дистанционно: находясь на Мальдивах.

Павел Дикань, адвокат пострадавших майдановцев, сообщил Суспільному, что суду удалось доказать его вину по этому делу.

Фактически, Крысин был организатором этих действий и координатором, которые происходили с 21 на 22 января с участием киевских титушек, оплота и всех остальных. И несмотря на то, что он в это время находился на Мальдивах, фактически, суд установил что по его указаниям происходили эти действия,

– рассказал Дикань.

Убийство журналиста Вячеслава Веремия

В феврале 2014 года Крысин и его "головорезы" на улице Большой Житомирской возле Киевского отделения МВД остановили такси с журналистом "Вестей" Веремием. Бойцы по команде Крысина атаковали авто, трясли его и требовали журналиста выйти.

Впоследствии бандиты нанесли Веремию огнестрельное ранение: врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Вячеслав Веремий скончался 19 февраля.

Тем временем Суд освободил от ответственности "Топаза" по делу о похищении участника Майдана, – СМИ

В марте 2014 года Крысина задержали в спортзале на Печерске из-за этого эпизода. Крысин признался, что получал 20 тысяч долларов за "комплекс услуг" по Майдану. Какое-то время Крысин сидел в СИЗО, потом суд выпустил под домашний арест, а еще впоследствии под личное обязательство не покидать пределы Киева.

Суд квалифицировал участие Крысина в убийстве журналиста Веремия как "хулиганство". Потому что непосредственно в спину Веремию стрелял не Крысин, а другой мужчина. Его приговорили к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком два года.

Мягкий приговор Крысину в декабре 2017 года вызвал протесты общественности. В июне 2018 года Юрий Крысин по этому делу был приговорен к 5 годам реального заключения. 10 сентября 2019 года Верховный Суд Украины подтвердил этот приговор и с тех пор он находится "на зоне".

Постмайданные дела и подозрение за терроризирование заключенных

За время, что Крысин был на свободе и до оглашения приговора 22 декабря 2017 года, он успел принять участие в перестрелке на станции метро "Житомирская" в октябре 2015 года. У Крысина в машине полиция нашла боевую гранату РГД-5. За этот эпизод Крысин в 2016 году получает три года условно.

В 2016 году Крысин "светится" как минимум в трех эпизодах с оружием и рейдерством на заправках сети "Народная" в Киеве. В одном из эпизодов Крысин стреляет в сотрудника АЗС и ранит его. Пол года он просидел в СИЗО, но суд отправляет его под домашний арест.



Крысин фигурировал еще в нескольких делах во время расследования дел Майдана / Фото Екатерины Серко (фото Lb.ua)

По данным волонтера Романа Синицына, когда Крысин был под различными мерами пресечения (не в СИЗО), его охраняла Государственная служба охраны. Вроде бы из-за анонимных угроз Крысину.

Отбывая 5-летнее заключение по делу об убийстве журналиста Вячеслава Веремия в колонии, Крысин получил новое. В апреле 2021 года Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил ему как криминальному авторитету и еще одному приспешнику о подозрении в подозрении за терроризирование заключенных.

Следствие установило, что Крысин вместе с тремя пособниками:

заставлял нескольких заключенных соблюдать "воровские законы",

подчиняться преступному влиянию,

конфликтовать с администрацией учреждения,

собирать средства в так называемый "общак".

29 апреля всем сообщили о подозрении по статье 392 – действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний. Если вину докажут, им могут накинуть еще по 10 лет.

По состоянию на сентябрь 2021 года Юрию Крысину по действующим приговорам остается отсидеть до 2026 года. Поскольку новый срок в 8 лет считают от даты предварительного заключения.