Что известно про роскошную тиару Меган Маркл для свадебной церемонии

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри отгремела сегодня, 19 мая, в Виндзорском замке в Лондоне. Про знаковое событие в истории королевства будут говорить еще долго, но предлагаем рассказать, что же известно о несравненной тиаре герцогини Сассекской Меган Маркл для свадьбы.

Волосы невесты украшала длинная фата от Givenchy и тиара с большим цветком-брошью посередине, которая раньше принадлежала королеве Марии Текской в конце XIX века. Бабушка королевы Елизаветы II передала свой головной убор внучке в 1953 году. В свою очередь, Ее Величество решила передать ценный экспонат для свадебной церемонии невесте своего внука принца Гарри – Меган Маркл.

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Сама тиара сделана из бриллиантов и платины и делится на одиннадцать секций, которые декорированы поочередно овалами и паве с большими и маленькими бриллиантами. В центре закреплена съемная брошь из десяти бриллиантов. Сначала тиару придумали, чтобы подчеркнуть центральную брошь королевы Марии Текской.

Тиара Меган Маркл на свадебной церемонии

Тиара Меган Маркл на свадебной церемонии

Вышивка на фате символически показывает цветы пятидесяти трех стран Британского Содружества.

"Бриллиантовую тиару создали в 1932 году, а центральный камень датируется тысяча восемьсот девяносто третьим годом", – говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

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Тиара Меган Маркл на свадебной церемонии



Свадебная фата Меган Маркл



Принц Гарри и Меган Маркл на свадебной церемонии

Для свадебной церемонии Меган Маркл надела элегантное платье, которое значительно отличается от свадебных платьев принцессы Дианы или Кейт Миддлтон. Образ невесты можно назвать классическим, – скромное платье с овальным вырезом было настолько элегантным и изящным, что даже растрогало жениха принца Гарри.