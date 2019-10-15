Будущее начинается сегодня. В каких отраслях пищевой промышленности Украина может стать лидером

Уже сегодня существуют отрасли, где Украина находится на ведущих позициях и ее продукцию охотно покупают другие страны. Прежде всего это касается производства подсолнечного масла, зерна и меда. Но не только на этом может зарабатывать Украина. Какие еще отрасли пищевой промышленности могут "выстрелить" – читайте дальше.

Мукомольная отрасль

Украина ежегодно увеличивает экспорт муки. К примеру, с начала 2019 года мы экспортировали 29,5 тысяч тонн, а это на 11,3 тысяч тонн больше, чем в 2018 году. Кроме того, сегодня Украина входит в десятку крупнейших экспортеров в мире. Нашу продукцию охотно покупают страны Азии и Ближнего Востока, а больше всего мы продаем муки Китаю – в сезоне 2018/19 его доля составила 22,3% от общего объема экспорта.

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Сегодня Украину в экспорте муки опережают страны ЕС (Нидерланды, Франция, Ирландия) и Ближнего Востока (Ирак, Турция). С первыми нам конкурировать пока довольно трудно, поскольку 90% торговли в ЕС составляет торговля между странами-членами Евросоюза. А вот на Ближнем Востоке в 2017 году Украина вышла на вторую строчку и уступает лишь Турции.



Один из ключевых продуктов – мука / pixabay.com

Молоко и молочные продукты

Молочная отрасль является одной из основных и наиболее перспективных в пищевой промышленности. В частности, за восемь месяцев 2018 года Украина увеличила экспорт молочных продуктов на 17,8 миллиона долларов. А в целом за январь-август 2018 года мы экспортировали более 130 миллионов тонн молокопродуктов на общую сумму в 228,3 миллиона долларов. Больше всего мы поставляем молокопродуктов в Марокко (в 2018 году на 21,2 миллиона долларов), Турцию (на 13,2 миллиона долларов) и Нидерланды (на 8,8 миллиона долларов).



Масло из украинского молока – дешевое и очень качественное / pixabay.com

Но не молоком единым. В 2018 году Украине удалось войти в пятерку стран мира, которые больше всего экспортируют сливочное масло. Тогда мы за рубеж продали почти 25 тысяч тонн. В мире наше масло ценят за его низкую цену и хорошее качество, которое с каждым годом существенно улучшается. Усиливает позиции Украины на мировом рынке и сотрудничество с такими странами, как Нидерланды и Марокко, которые уже являются лидерами по импорту украинской молочной продукции.

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Кроме того, неплохие показатели Украина демонстрирует в экспорте сгущенного молока и сливок. В 2018 году больше всего такой продукции мы продали в Бангладеш (минимум 1,2 миллиона долларов) и Казахстану (около 1 миллиона долларов). Продает Украина достаточно и кисломолочной продукции – в 2018 году больше всего ее приобрели Молдова (более 176 тысяч долларов) и Грузия (более 107 тысяч долларов).

Птицеводство

Уже в ближайшем будущем Украина имеет все шансы стать лидером по экспорту птицы. Этому может поспособствовать и недавно подписанное соглашение между Украиной и Европейским Союзом, что предусматривает постепенное увеличение квоты на экспорт мяса птицы в 2,5 раза. По данным Ассоциации производителей в сфере пищевой промышленности, в целом экспорт мяса птицы из Украины в январе-апреле 2019 года вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Тогда мы продали другим странам 135,8 тысячи тонн мяса птицы на 200 миллионов долларов. Больше всего украинскую птицу покупали Саудовская Аравия (на 54,7 миллиона долларов), Нидерланды (33,1 миллиона долларов) и Словакия (20 миллионов долларов).



Украинскую курятину охотно покупают в мире / pixabay.com

Среди всей украинской птицы Украина длительное время больше всего экспортирует курятину. Ее охотно покупают другие страны – уже сегодня мы входим в десятку мировых экспортеров. К примеру, в январе-апреле 2019 года Украина продала за границу 310 тысяч тонн курятины и заняла седьмую строчку (данные Департамента сельского хозяйства США).

Кроме того, Украина может добиться успеха и по экспорту индейки. Ежегодно производство такого мяса в Украине растет, и уже сегодня его объемы можно оценить в 36-38 тысяч тонн в живой массе или 25,2-26,6 тысяч тонн в убойной. Охотнее всего покупают нашу индейку Молдова, Бенин, Конго, ОАЭ, Иордания, Ливан, Гонконг и Грузия. А в целом Украина продает за границу почти 200 тысяч тонн такого мяса ежегодно.

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Сахарная отрасль

Украина имеет давние традиции по производству сахара. В частности, в XVII-XIX веках почти в каждом украинском селе были маленькие сахарные заводы или сахароварни. Однако сегодня украинская сахарная отрасль переживает тяжелые времена.

В среднем в год в Украине производят 2 миллиона тонн сахара, и эта цифра на протяжении длительного времени является стабильной. Экспортируем же мы около 400 тысяч тонн. По словам заместителя главы правления Национальной ассоциации сахарников "Укрсахар" Руслана Бутыло, такие низкие показатели можно объяснить низкими мировыми ценами на сахар и неблагоприятной конъюнктурой. Влияет на ситуацию и уменьшение количества посевных площадей сахарной свеклы и сокращение ее урожаев.



Украинский климат положительно влияет на развитие сахарной промышленности / pixabay.com

Но даже несмотря на такой негатив, потенциал сахарной отрасли является нераскрытым, и его достаточно, чтобы закрепиться на международной арене. По словам специалистов, хорошим перспективам украинской сахарной отрасли способствуют плодородные почвы и благоприятный климат с достаточным уровнем влаги. Кроме того, украинские предприятия внедряют новые технологии, в частности шире начали использовать высокопродуктивные гибриды сахарной свеклы, благодаря чему возрастает уровень ее сахаристости.

Экспорт улиток

С первого взгляда – это экзотическая отрасль, но на нее стоит обратить внимание, ведь на продаже улиток Украина может заработать неплохие деньги. В то же время спрос на такую продукцию в Европе растет.

Сегодня в Украине действует около 10 улиточных ферм, а цена за один килограмм украинских улиток на мировом рынке составляет 1-1,3 доллара. Охотно украинские улитки покупают Польша (44% всех поставок за январь-май 2019 года, на общую сумму в 133 тысячи долларов), Чехия (32%, 78 тысяч долларов), США и Литва (23%, 42 тысячи долларов). А в целом экспорт улиток в январе-мае 2019 года составил 35,4 тонн, что является наибольшим показателем за последние 13 лет.



Улитки – бизнес для гурманов / pixabay.com

Наконец, уверенно можно сказать, что Украинская пищевая промышленность является лидирующей среди своих соседей, которые входили когда-то вместе с нами в общую страну. И, пожалуй, не найдется сегмента отрасли, который бы не экспортировал свою продукцию в эти страны – начиная от муки и заканчивая безалкогольными напитками. Например в Молдове подавляющее большинство напитков под брендами, которые принадлежат Кока-Кола, производится в Украине.

Для примера вклада бизнеса в пищевую отрасль и экономику мы взяли показатели деятельности Системы Кока-Кола в Украине из недавно опубликованного Отчета компании за 2018 год. Отчет был подготовлен аудиторской компанией Baker Tilly и независимой исследовательской компанией GfK Украина.