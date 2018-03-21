Что это было. Для борьбы с давлением в "Новой почте" работают 30 юристов

О том, почему компании "Новая почта" приходится иметь много юристов "под рукой", – рассказала юрист компании Инна Хомич.

– В компании работает около 30 юристов, из них где-то десяток – адвокаты. Если бы мы были польской компанией, я уверена, что у нас было бы их меньше.

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– Мои коллеги, которые работали в Украине и поехали по специальности работать в ту же Варшаву, говорят о совсем другой практике. Функции, которые не присущи бизнесу, все выведены на аутсорсинг. В наших реалиях себе позволить такого не можем.

– Как свидетельствуют события, мы не берем юристов на стороне, а должны их иметь под рукой. Если бы ко мне 16 марта приехал адвокат на это следственное действие? Один вопрос, если он на другом этаже находится. Он знает бизнес, знает ситуацию. Другая история, если он будет откуда-то ехать.

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