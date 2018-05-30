Что это было. Янченко рассказала об "убийстве" и возвращении к жизни журналиста Аркадия Бабченко

Во вторник, 29 мая, стало известно, что Бабченко застрелили возле собственной квартиры, сегодня же он вышел на пресс-конференцию вместе с главой СБУ Грицаком и Генпрокурором Луценко и заявил, что он жив. Возможно ли было доказать вину организаторов покушения в другой способ – рассказала председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко в программе "Что это было".

Об инсценировке смерти Бабченко

"Есть два вида покушений: законченное и незаконченное. Законченное – это когда заказчик находит посредника, который убивает жертву, после этого происходит последняя передача средств. Незаконченное – когда исполнитель по тем или иным причинам не смог убить жертву. Поэтому украинские правоохранители часто обращаются к таким методам. Это помогает провести квалификации преступления, а также сбора документации и сбора доказательств", – рассказала Янченко.

О заказчике "убийства" Бабченко

По ее словам, заказчику сначала дают задаток, которой документируется, а также отчет, который также должен быть прописанным исполнителем заказчика. Если это действительно была инсценировка, спецоперация СБУ, то единственное, на что они надеялись – выйти на заказчиков в России, которые находятся там, или в Украине. Их можно было бы объявить в интерпол, и таким образом их задержать.

О депутатских тендерах

"Наш общий массив – 12,5 тысяч тендеров, которые связаны с депутатами за 2017 год. Это очень большой массив и, на самом деле, есть еще очень много работы, чтобы все "раскопать" и систематизировать до конца. Аномальная доля из них выигрывается вне конкурса. Надеюсь, что эту информацию примет к сведению не только общественность и СМИ, но и правоохранительные органы", – подчеркнула эксперт.

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