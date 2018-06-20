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Телеканал новостей 24 Программы Что это было?

Что это было. Эксперт объяснил, зачем ГФС занижает реальное количество "евроблях" в Украине

Что это было? 74 Читати новину українською

О попытке власти наконец решить проблему машин на еврономерах, которые еще в народе называют евробляхами – в программе "Что это было" рассказал председатель ОО "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

"Если говорить об опросе, который мы сделали, примерно 80% украинцев готовы потратить от 500 до 1000 евро для того, чтобы растаможить автомобиль, при стоимости авто в среднем 2 тысячи. То есть полстоимости автомобиля украинцы готовы заплатить в государство. Это обоснованная позиция людей", – отметил Ярошевич.

По его словам, статистика означает, что для 80% украинцев такая сумма не будет "больной" для семейного бюджета.

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Также он добавил, что по украинским дорогам фактически ездят 3 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией против первого миллиона официальной статистики. По его мнению, в фискальной службе умышленно занижают реальные цифры по количеству "евроблях" в стране.

Именно ГФС занижает реальные цифры "евроблях" в Украине, чтобы снять напряжение по осознанию того, сколько у нас таких авто. За последний месяц, согласно социологическим исследованиям, на территорию Украины завезли 65 тысяч автомобилей (с иностранной регистрацией – 24 канал). Подчеркиваю, это только за месяц,
– сказал Ярошевич.

Теги: Новости Украины Иностранные номера Государственная фискальная служба Авто Что это было?
Источник: 24 Канал
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