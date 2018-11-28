Что это было. Конфликт на Азове и военное положение – измена, бизнес или война

25 ноября, корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, 28 ноября в 10 областях Украины вступил в действие Указ о военном положении. О ситуации, которая сложилась в Украине, в программе "Что это было" говорили журналистка Евгения Моторевская, народный депутат Сергей Лещенко и волонтер Виталий Дейнега.

Лещенко: От блокировки Азовского моря страдает олигарх Ринат Ахметов, потому что его продукция на экспорт проходит через Мариуполь. Логистика, железная дорога, передача через другие порты делает его продукцию менее конкурентно способной. В "Оппозиционном блоке" есть крыло Ахметова, который не скрывает, что считает блокирование Мариуполя, Керченского пролива и Азовского моря принуждением Ахметова сдаться и вступить в альянс с Бойко и Медведчуком.

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Дейнега: Мы должны были проверить, насколько вообще Азовское море доступное для Украины. Конечно, мы могли перевезти эти корабли по суше и до сих пор сомневаться, позволят ли нам их провести по морю. Если оно для нас недоступно, как это оказалось сейчас, то мы должны начинать международное давление. Мы не могли молча наблюдать, как оно становится для нас недоступно, как будто мы боимся в него зайти. Мы должны были ходить до тех пор, пока нас не остановят. Если нас остановят, то мы должны поднимать этот вопрос. Порошенко не мог каким-то образом знать о нападении на украинские корабли или даже быть причастным к этому.

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Лещенко: Парламент, возможно, впервые за последние годы говорил одним голосом. Красные кнопки нажал только «Оппозиционный блок». Остальные фракции поддержали решение, даже Юлия Тимошенко, которая была категорически против и испытывала серьезный риск для себя. Военное положение – это не ее тематика, она не пиарится об этом.

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