02:10
29 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как будут наполнять бюджет России. Подхалим Михалков
      Вєсті Кремля
      21:29, 28 ноября
      Вести.UA. (Не) Выполненные обещания Яценюка. Военная служба украинских детей
      Вєсті.UA
      20:34, 28 ноября
      Как бизнесмены в Украине помогают РФ производить опасное оружие
      ЦРУ
      09:00, 28 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Субботники и воскресники
      Згадати все
      00:59, 28 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Что это было?
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Что это было. Конфликт на Азове и военное положение – измена, бизнес или война

      Что это было? 81 Читати новину українською

      25 ноября, корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных, 28 ноября в 10 областях Украины вступил в действие Указ о военном положении. О ситуации, которая сложилась в Украине, в программе "Что это было" говорили журналистка Евгения Моторевская, народный депутат Сергей Лещенко и волонтер Виталий Дейнега.

      Лещенко: От блокировки Азовского моря страдает олигарх Ринат Ахметов, потому что его продукция на экспорт проходит через Мариуполь. Логистика, железная дорога, передача через другие порты делает его продукцию менее конкурентно способной. В "Оппозиционном блоке" есть крыло Ахметова, который не скрывает, что считает блокирование Мариуполя, Керченского пролива и Азовского моря принуждением Ахметова сдаться и вступить в альянс с Бойко и Медведчуком.

      Читайте также: Что это было. Какие великие провалы и достижения принесла Революция Достоинства

      Дейнега: Мы должны были проверить, насколько вообще Азовское море доступное для Украины. Конечно, мы могли перевезти эти корабли по суше и до сих пор сомневаться, позволят ли нам их провести по морю. Если оно для нас недоступно, как это оказалось сейчас, то мы должны начинать международное давление. Мы не могли молча наблюдать, как оно становится для нас недоступно, как будто мы боимся в него зайти. Мы должны были ходить до тех пор, пока нас не остановят. Если нас остановят, то мы должны поднимать этот вопрос. Порошенко не мог каким-то образом знать о нападении на украинские корабли или даже быть причастным к этому.

      Читайте также: Что это было. Возвращение Медведчука в политику: чем он опасен

      Лещенко: Парламент, возможно, впервые за последние годы говорил одним голосом. Красные кнопки нажал только «Оппозиционный блок». Остальные фракции поддержали решение, даже Юлия Тимошенко, которая была категорически против и испытывала серьезный риск для себя. Военное положение – это не ее тематика, она не пиарится об этом.

      Больше о конфликте на Азовском море, военном положении и принятии госбюджета-2019 – смотрите в программе.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Владимир Путин Юрий Бойко Виктор Медведчук Оппозиционный блок Что это было?
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 28 ноября: в Украине заработало военное положение, Россия наращивает силы
      28 ноября , 22:17 Главные новости 28 ноября: в Украине заработало военное положение, Россия наращивает силы
      2511
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 ноября , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 3309
      Как усы спасают мужскую жизнь
      28 ноября , 21:00 Как усы спасают мужскую жизнь
      Олександр Бевза 285
      Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      28 ноября , 20:04 Смартфоны с лучшей камерой – рейтинг Техно 24
      1325
      Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      28 ноября , 20:00 Законопослушная Украина и нелогичный Путин: как Трамп должен вмешатся в конфликт в Азовском море
      Іван Яковина 794
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук