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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Что это было. Многомиллиардная сделка с субсидиями на газ: кому это выгодно

Что это было? 23:47, 7 марта 1130 Читати новину українською

О том, как кое-кто очень влиятельный устроил многомиллиардную аферу с субсидиями на газ – в интервью рассказал начальник департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз" Украины Алексей Хабатюк.

– "Газзбут", которых три четверти принадлежат Дмитрию Фирташу, (продает газ для населения ) и "Облгаз" (распределяет и измеряет) – это одни и те же люди. У них внутри своя система расчетов, своя бухгалтерия, и они могут без проблем создать множество потребителей, которым будут предоставлять услуги по сниженной цене.

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– Нафтогаз выкупил Кропивницкий "Газзбут", и первое с чего мы начали – это проверка именно этих мертвых душ, базы данных. И мы сразу обнаружили несколько сотен таких потребителей, на которых непропорционально списывалось большое количество газа, если на обычного потребителя списывается 1500 тысяч кубометров газа, то на них списывалось до 10 тысяч. Мы собрали эти данные и подали документы в полицию.

– Поскольку нет контроля, то невозможно отследить, сколько потребители используют газа. Но из тех данных, которые мы можем получить из открытых источников, мы видим, что субсидианты потребляют в 2 раза больше газа, чем те люди, которые платят деньгами. Так государство перерасходует деньги. Информацию, которую подают газсбыты никто не может проверить, ведь "Нафтогаз" контролирует только те средства, которые поступают непосредственно на счет компании.

Чтобы узнать больше – смотрите программу.

Теги: Новости Украины Нафтогаз Деньги Субсидии коммунальные услуги Что это было?
Источник: 24 Канал
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