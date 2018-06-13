00:14
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
27°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
  • воскресенье
    26°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Программы Что это было?

Что это было. Мы получили 1% премий от суммы, которую выиграли в Стокгольме, –директор Нафтогаза

Что это было? 36 Читати новину українською

Про миллионные премии "Нафтогаза" и отставку Жебривского – в программе "Что это было" рассказали директор по развитию бизнеса НАК "Нафтоназ Украины" Юрий Витренко и журналист Алексей Мацюк.

Про миллионные премии "Нафтогаза"

Юрий Витренко: "Команда "Нафтогаза" добросовестно работала над арбитражным проектом в течение 4 лет, и они смогли заработать много денег для компании и Украины в целом. Только по транзитному делу мы выиграли 4,6 миллиарда долларов у Газпрома. Вследствие этого нам не пришлось платить за соответствующие объемы газа".

Мы получили только 1% премий от суммы, которую выиграли в Стокгольме для Украины. Я считаю, что мы создаем нормальную компанию, которая работает по всем стандартам цивилизованных компаний в мире,
– сказал директор "Нафтогаза".

"Те цифры, которые мы должны открыто называть, были названы. Это общая сумма в 20 миллионов долларов. Для нас очень важен принцип, чтобы к нам относились, как к компании. Это то же самое, как электронные декларации применяют к общественным активистам. Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – сказал Витренко.

Об отставке Павла Жебривского

Журналист проекта "Громадське Донеччини" Алексей Мацюк отметил, что местные активисты больше с радостью восприняли новость об отставке Павла Жебривского, которую он сообщил на своей персональной странице в Facebook.

Павел Жебривский не нашел общего языка ни с проукраинскими патриотами, ни с общественностью, ни с оппозиционным блоком. Он больше общался с городами и компаниями, которые сотрудничают с Ренатом Ахметовым,
– заявил Алексей Мацюк.

По его словам, активисты политических организаций вменяют Жебривскому то, что он сотрудничал с представителями бывшей власти.

Теги: Новости Донецка Газпром Павел Жебривский Деньги Нафтогаз Что это было?
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 13 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ
13 июня, 22:30 Главные новости 13 июня: Крым без света, правительство Грузии в отставке и Россия накануне ЧМ
198
Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
13 июня, 22:01 Чи може Україна використати культурну спадщину, як новітню зброю у боротьбі з Росією
Наталія Заболотна 318
ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
13 июня, 21:05 ЧМ-1954 по футболу: побоище и чудо в Берне, золотой допинг и звездный самоубийца
159
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
13 июня, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
188
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
13 июня, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 536
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук