Что это было. Мы получили 1% премий от суммы, которую выиграли в Стокгольме, –директор Нафтогаза

Про миллионные премии "Нафтогаза" и отставку Жебривского – в программе "Что это было" рассказали директор по развитию бизнеса НАК "Нафтоназ Украины" Юрий Витренко и журналист Алексей Мацюк.

Про миллионные премии "Нафтогаза"

Юрий Витренко: "Команда "Нафтогаза" добросовестно работала над арбитражным проектом в течение 4 лет, и они смогли заработать много денег для компании и Украины в целом. Только по транзитному делу мы выиграли 4,6 миллиарда долларов у Газпрома. Вследствие этого нам не пришлось платить за соответствующие объемы газа".

Мы получили только 1% премий от суммы, которую выиграли в Стокгольме для Украины. Я считаю, что мы создаем нормальную компанию, которая работает по всем стандартам цивилизованных компаний в мире,

– сказал директор "Нафтогаза".

"Те цифры, которые мы должны открыто называть, были названы. Это общая сумма в 20 миллионов долларов. Для нас очень важен принцип, чтобы к нам относились, как к компании. Это то же самое, как электронные декларации применяют к общественным активистам. Обязанность публичного декларирования всех своих доходов, доходов и расходов должна распространяться только на государственных чиновников, на тех, которые имеют государственные полномочия", – сказал Витренко.

Об отставке Павла Жебривского

Журналист проекта "Громадське Донеччини" Алексей Мацюк отметил, что местные активисты больше с радостью восприняли новость об отставке Павла Жебривского, которую он сообщил на своей персональной странице в Facebook.

Павел Жебривский не нашел общего языка ни с проукраинскими патриотами, ни с общественностью, ни с оппозиционным блоком. Он больше общался с городами и компаниями, которые сотрудничают с Ренатом Ахметовым,

– заявил Алексей Мацюк.

По его словам, активисты политических организаций вменяют Жебривскому то, что он сотрудничал с представителями бывшей власти.