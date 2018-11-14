Что это было. О "коррупционном консенсусе", посылках из-за границы и судьбе авто на Еврономерах

Что происходит с подорожанием посылок из-за рубежа и почему пользователи "евроблях" бояться их продавать – в программе "Что это было" рассказал редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков.

Кому выгодно подорожание посылок из-за рубежа?

– Заинтересованы в деле посылок из-за рубежа четыре группы граждан. Три из них изменений не желают. Это люди, которые иногда покупают что-то для себя в сети. Это те, кто перепродает купленное. И это Интернет-магазины. А вот крупные структуры – например, ассоциация, объединяющая около 70 поставщиков – как раз выступают за снижение безналогового лимита. Еще с 2016 года они предлагали установить лимит в 22 евро за посылку,

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– Правительство вроде бы хочет победить контрабанду. Но мы не видим движения в этом направлении. В Украине действует много "серых" схем на разных уровнях. Кто не брал взятки, тот давал. Кто не крал, тот недоплачивал налоги. Кто не возил контрабанду, тот ее покупал. Коррупционный консенсус. Эту пирамиду можно разрушить только сверху, начиная с олигархов.

К каким последствиям приведут изменения в законодательстве по "евробляхам"?

– В Украине зарегистрировано 350 тысяч автомобилей в еврономерах официально, а на самом деле их – намного больше. Законопроекты, которые приняла Верховная Рада, приемлемы, ведь стоимость растаможивания авто действительно уменьшается.

Хотя пользователи таких машин опасаются процедуры продажи, ведь многие из них даже не знают истинного владельца "своего" транспортного средства. И таких людей много, поэтому им будет проще просто оставить авто посреди улицы.

– Водители могут быть недовольны изменениями, но: я считаю, что эти законы – определенный консенсус. Надо двигаться в направлении снижения пошлин, чтобы люди могли позволить себе покупать машины.

Для чего Медведчук рвется в украинский парламент?

"Союз "Бойко, Рабинович, Медведчук" выгоден действующей власти. Он ориентирован на пророссийскую аудиторию. Если Юрий Бойко будет кандидатом в президенты от объединения двух политических сил, и если он выйдет во второй тур с Порошенко, то действующий президент выиграет однозначно", – заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Российское влияние в этом проекте очень серьезное. Сценарий такой: Бойко идет на выборы президента, а на парламентских выборах уже "первую скрипку" будет играть Медведчук. И в случае, если общий политический проект "За жизнь" и "Оппоблок" пройдут в парламент и попадут в коалицию, то Медведчук будет претендовать на роль спикера,

– подчеркнул политик.

И подытожил: "Если же они станут крупнейшей оппозиционной фракцией, то этот политический альянс претендует на вице-спикера от оппозиции и снова – это Медведчук. А он, как председатель парламента, может умело манипулировать всем политическим курсом и законодательством Украины".

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