Что это было. Под угрозой проукраинские люди, – журналист об убийстве Захарченко

Об убийстве главаря боевиков Александра Захарченко – в программе "Что это было" рассказал журналист Алексей Мацука.

– Для Украины убийство Захарченко означает возможные новые волны насилия в отношении людей, проживающих на неподконтрольной территории, ведь начинается охота "на ведьм": кто виноват, как так произошло и тому подобное.

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– Мишенью в этом становятся обычные граждане, ведь течение суток после убийства Захарченко были перекрыты блокпосты. Сначала под угрозу попадают проукраинские люди, которые еще там остались.

Что касается политических аспектов, то в последние дни Захарченко оказался очень самостоятельным. Известно, что в оккупированных территориях Донетчины осенью прогнозируется большой продовольственный кризис, ведь нехватка урожая этого года составляет на 50% меньше, чем в прошлом году. Это означает, что будет повышаться цена на хлеб и на все товары, которые можно производить благодаря местному производителю, поэтому с РФ должно быть больше гуманитарной помощи. И это все "заслуги" Захарченко,

– сообщил журналист.

– В последние месяцы лета стало известно, что готовится замена на человека, который, возможно, из команды беглеца Януковича. Ведь живет в Москве, по паспорту – украинец, был вовлечен в большую украинскую политику, а также не столь оторван от политического поля как Захарченко или Бородай. Поэтому это шанс для Кремля поставить туда из команды Януковича кого-то, чтобы показать, что в Украине происходят якобы гражданские конфликты.

– Накануне этого можно было увидеть много критики в отношении Захарченко со стороны так называемой "оппозиции" в середине оккупированной территории Донецкой области, контролируемой "Коммунистической партией" и другими людьми. И это выглядело так, будто Захарченко теряет влияние со своими кураторами в Москве. Охрана в Захарченко была нормальной, ведь журналисты, которые хотели зафиксировать его дом, уже на подходе к офису сталкивались с персональной охраной.