Что это было. Трепак рассказал, почему сотрудники Службы безопасности Украины берут взятки

Про экономику и коррупцию в Службе безопасности Украины, – в программе "Что это было" рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Про экономику, которой занимается СБУ

По словам Виктора Трепака, когда он возглавлял департамент СБУ, то закон разрешал заниматься вопросами противодействия коррупции. Но сейчас никаких правовых оснований для этого нет. На сегодня прокурор поручает оперативному сотруднику СБУ выполнять какие-то действия будь это контроль за совершением преступления, или другое негласное розыскное действие, то работник Службы безопасности должен его выполнить.

Даже если вопрос не является компетенцией СБУ, игнорировать приказ прокурора Служба безопасности Украины права не имеет,

– сказал Трепак.

"После Революции достоинства парламент рядом законов изменил полномочия СБУ. Ведь были созданы антикоррупционные органы, и эти полномочия от Службы безопасности должны были бы уже отойти", – добавил экс-заместитель председателя СБУ.

О взяточничестве и коррупции в СБУ

Экс-заместитель председателя Службы безопасности Украины отметил, что есть единичные случаи того, что работники этой службы берут взятки, но есть еще более коррумпированные органы.

"Деятельность Службы безопасности Украины негативно влияет на инвестиционную привлекательность страны, поэтому требует немедленного реформирования. Сначала СБУшников должны лишить полномочий в сфере борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией", – заявил Виктор Трепак.

Всех руководителей департаментов и региональных органов назначает своим указом Президент Украины. Не секрет, что есть группы, которые приближены к Администрации Президента, выполняют все их указания. Все без исключения президенты пытались поставить СБУ себе на службу,

– рассказал Трепак.

Экс-заместитель главы СБУ подчеркнул, что наряду с такими работниками в СБУ есть очень много умных, патриотически настроенных и способных решать те задачи, которые сейчас стоят перед нашей страной. Говорить о всех сотрудниках СБУ, как о коррупционерах – это неправильно.

Он также добавил, что надзор за оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности СБУ осуществляет прокуратура, поэтому никакого негласного следственного действия без прокурора оперативный сотрудник сделать не может.

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