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Телеканал новостей 24 Программы Что это было?

Что это было. Закончится ли хлорный кризис техногенной катастрофой: мнение эксперта

Что это было? 56 Читати новину українською

Об угрозе остановки многих водоканалов в Украине и невероятные затраты на очистку воды – в программе "Что это было" рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

– "ДнепрАзот" должен был возобновить работу еще в начале июня, но впоследствии из-за своего поставщика он сообщил, что не может этого сделать. Именно поэтому водоканалы остались на минимальных запасах. Остатки хлора для бесперебойной работы на водоканалах пока составляют от 3-4 суток до 14 суток – и это уже крайние сроки.

По состоянию на этот день завод до сих пор работу не восстановил, хотя 17 июля было совещание правительства с участием представителей "ДнепрАзота". Были поставлены определенные задания, но через сутки после встречи выяснилось, что завод так и не начал работать,
– заверила експертка.

– После проблем с этим заводом, мы начали искать другие источники производства и поставки азота. Ведь очень много есть предприятий в Европе, в частности Польше, Венгрии и Румынии. Сейчас из Румынии уже начали завозить первые партии хлора, но наземным транспортом завести достаточное его количество невозможно. Наладить импорт азота – не проблема, но нам нужно время. Из Узбекистана мы сможем получить хлор только в 20-30 числах августа.

– Чем меньше водоканал, тем больше расходы. Для каждого водоканала должен накладываться прогнозируемый тариф. И тогда они решают, какая система очистки подходит на их исходную воду. Счетная палата по результатам оценки прошлого года написала о том, что невозможно соблюсти в Украине правила качества питьевой воды, так как за этот период не состоялось инвестиции.

Украина очень отстает по технологиям. Основная причина в том, что отрасль водоснабжения последние 10 лет находится в сложном состоянии. Постоянно растет стоимость электроэнергии, тарифы водоканалов не растут, ни одна инвестиционная программа ни единого водоканала не выполнялась,
– отметила Ольга Бабий.

– В каждом городе должен быть отдельный протокол обеззараживания и очистки воды. Нет государственной программы "Питьевая вода", которая существует во всем мире. Самая большая наша проблема, что все наши предприятия не были вовремя модернизированы, поэтому сейчас это решить очень сложно.

Теги: Новости Украины Деньги імпорт Цены хлорный коллапс коммунальные услуги Новости Киева Что это было?
Источник: 24 канал
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