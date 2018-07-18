Что это было. Закончится ли хлорный кризис техногенной катастрофой: мнение эксперта

Об угрозе остановки многих водоканалов в Украине и невероятные затраты на очистку воды – в программе "Что это было" рассказала вице-президент Ассоциации водоканалов Ольга Бабий.

– "ДнепрАзот" должен был возобновить работу еще в начале июня, но впоследствии из-за своего поставщика он сообщил, что не может этого сделать. Именно поэтому водоканалы остались на минимальных запасах. Остатки хлора для бесперебойной работы на водоканалах пока составляют от 3-4 суток до 14 суток – и это уже крайние сроки.

По состоянию на этот день завод до сих пор работу не восстановил, хотя 17 июля было совещание правительства с участием представителей "ДнепрАзота". Были поставлены определенные задания, но через сутки после встречи выяснилось, что завод так и не начал работать,

– заверила експертка.

– После проблем с этим заводом, мы начали искать другие источники производства и поставки азота. Ведь очень много есть предприятий в Европе, в частности Польше, Венгрии и Румынии. Сейчас из Румынии уже начали завозить первые партии хлора, но наземным транспортом завести достаточное его количество невозможно. Наладить импорт азота – не проблема, но нам нужно время. Из Узбекистана мы сможем получить хлор только в 20-30 числах августа.



– Чем меньше водоканал, тем больше расходы. Для каждого водоканала должен накладываться прогнозируемый тариф. И тогда они решают, какая система очистки подходит на их исходную воду. Счетная палата по результатам оценки прошлого года написала о том, что невозможно соблюсти в Украине правила качества питьевой воды, так как за этот период не состоялось инвестиции.

Украина очень отстает по технологиям. Основная причина в том, что отрасль водоснабжения последние 10 лет находится в сложном состоянии. Постоянно растет стоимость электроэнергии, тарифы водоканалов не растут, ни одна инвестиционная программа ни единого водоканала не выполнялась,

– отметила Ольга Бабий.

– В каждом городе должен быть отдельный протокол обеззараживания и очистки воды. Нет государственной программы "Питьевая вода", которая существует во всем мире. Самая большая наша проблема, что все наши предприятия не были вовремя модернизированы, поэтому сейчас это решить очень сложно.